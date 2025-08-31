דודו אהרון ותמר ריילי משתפים פעולה בשיר החדש "חליפת חתן" – דואט ים תיכוני על אהבה וכאב, המחבר בין אחד הכוכבים הוותיקים והמצליחים לבין הזמרת הצעירה שפרצה עם הלהיט "בחיבק"

הזמר והיוצר הוותיק דודו אהרון מצטרף אל אחת ההבטחות הגדולות של המוזיקה הישראלית, תמר ריילי, לשיתוף פעולה מרגש ומפתיע בשיר חדש וממכר – "חליפת חתן".

האזינו לשיר החדש של תמר ריילי ודודו אהרון – חליפות חתן

אהבה וכאב

השיר מגולל סיפור על אהבה עוצמתית שנושאת בתוכה גם כאב חד. הלחן והעיבוד המוזיקלי עוטפים את המילים ומביאים שילוב מרגש של אותנטיות מסורתית עם נגיעות מודרניות. הקולות הגדולים של אהרון וריילי מתמזגים יחד ליצירה עוצמתית שמחזירה עטרה ליושנה לז’אנר הים תיכוני, ובו בזמן נשמעת רעננה ועדכנית.

שיתוף פעולה מפתיע

החיבור בין דודו אהרון לתמר ריילי מרגיש כמעט מתבקש. אהרון, שחתום על עשרות להיטים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי ומוכר ביכולתו לגעת ישר בלב, מביא איתו ניסיון ועומק של שנים. לצדו ריילי, שפרצה אל חיינו בסינגל "בחיבק" וזכתה להצלחה מסחררת, ממשיכה את דרכה עם שירים ושיתופי פעולה בלתי נשכחים ומוכיחה שהיא כאן כדי להישאר. המפגש ביניהם יוצר שילוב קסום שחוצה דורות, סגנונות וקהלים, ומצליח לגעת עמוק בנשמה.