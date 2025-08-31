בעוד נתניהו מתחבט בסוגיה, השר שיקלי סייר בשומרון עם ראש המועצה יוסי דגן וקורא להחלת ריבונות מלאה על כל שטחי C ולא להסתפק בגושים

הלחץ על נתניהו מתוך הממשלה בנושא הריבונות נמשך, בעוד מקורביו טוענים כי טרם התקבלה אצלו החלטה בעניין: השר עמיחי שקלי קיים סיור בשומרון יחד עם יוסי דגן ראש המועצה. השר שיקלי הצהיר: "נמצאים בצומת אסטרטגי לקראת ספטמבר: הכרזה על ריבונות מלאה – על כל שטחי C" יוסי דגן אמר: "המושג 'ריבונות בגושים' – משמעותו: הקמת מדינת טרור ברוב שטח יו"ש".

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי קיים סיור בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן. דגן שוחח איתו על חשיבות החלת ריבונות ביו"ש בזמן הקרוב. דגן אמר:

"השר עמיחי שיקלי, שותף אמיתי של ההתיישבות בשומרון, שותף אמיתי לכל מאבק על ארץ ישראל ושותף מרכזי במאבק להביא ריבונות מלאה לכלל היישובים והמרחבים ביהודה ושומרון. אני מבקש להודות לך בשם ההתיישבות בשומרון על שותפות אמת, על לוחמה ביום ובלילה מול כל העולם, על ההסברה האדירה שאתה עושה בכל קצוות תבל ועל זה שאתה המנוע המרכזי של המאבק על ארץ ישראל בממשלה. בעזרת השם המנוע המרכזי של המאבק המשותף שלנו להביא ריבונות ולהביא מתוך כך ביטחון לכל מדינת ישראל, ריבונות מלאה על היישובים והשטחים הפתוחים".

שיקלי לדגן: "נמצאים בצומת אסטרטגי"

השר עמיחי שיקלי שיבח את פועלו של ראש המועצה וקרא להחיל ריבונות:

"תודה מקרב לב יוסי, שותף מלא וראש מועצה שמוביל מהפכה בשומרון, עם החזון של מיליון לשומרון – חזון שבמשפט אחד מסביר את כל מה שצריך לדעת. אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי לקראת ספטמבר, מול מהלך נואל ומרושע שמובילים עמנואל מקרון וסטארמר, מנהיגים חדשים שמוכרים בנות ברית שלהם כדי לצבור פופולריות בעיני הקהילה האיסלמית והקטארים.

הצעד שצריך לבוא כנגד ההחלטה האומללה הזאת הוא לא דיבורים אלא הכרזה על ריבונות מלאה – על כל שטחי C, על אזורים מסוימים בשטחי B שדורשים תיקונים, ועל הכרזת שלושה גנים לאומיים: בהר עיבל, בשילה ובביתר, לצד שמורות טבע בשומרון כמו נחל קנה. ספק אם תהיה עוד הזדמנות מדינית טובה מזו, עם ממשל אוהד בארצות הברית, ממשל טראמפ, אחד הממשלים האוהדים בהיסטוריה של יחסי ישראל – ארה"ב ולכן זה הזמן להחיל ריבונות, בהובלה של ראשי המועצות, וגם בתמיכה מתוך הממשלה – אפשר לעשות את הדבר הזה".

עוד אמר שיקלי: "נקודה נוספת שהיא קריטית היא להיפטר מהמושג של גושי ההתיישבות. ריבונות חייבת להיות במרחב כולו. מפעל החוות, שזוכה לתנופה אדירה, הוא חלק מזה, כמו גם נקודות ההתיישבות החדשות, חלקן על בסיס החוות. אסור לדבר על גושים – כולנו זוכרים איך הסתיים גוש קטיף. אנחנו צריכים אחיזה מלאה במרחב, כולל השטחים הפתוחים, ולא רק סביב היישובים עצמם".