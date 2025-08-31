נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע על 9 הזוכים ב"עיטור הנשיא" לשנת תשפ"ה, ביניהם הסופרת גלילה רון פדר עמית, מרים אלדסון, השייח מואפק טריף ועוד. כל הפרטים

נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הבוקר (ראשון) על הענקת עיטור הנשיא ל-9 אישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. העיטור יוענק בטקס רשמי שצפוי להתקיים בבית הנשיא לאחר חגי תשרי.

הרצוג הודיע אישית לכל אחד מהזוכים על בחירתם, ובכל אחת מהשיחות שקיים, אמר הנשיא כי "בכל אחד ואחת מכם אני רואה דמות הנותנת דוגמא אישית. תרומתכם הייחודית היא דוגמא לעשייה הראויה לציון מיוחד. מדינת ישראל חבה לכם תודה עמוקה על פועלכם, על המחויבות הבלתי מתפשרת לערכים של מצוינות, סולידריות, וחדשנות, ועל תרומתכם יוצאת הדופן לחיזוק החברה הישראלית ולהגנה על שמה של מדינת ישראל וקידומה בעולם". עוד הזכיר והדגיש כי "גם ברגעים אלו החטופים נמצאים בלב כולנו – אנחנו לא שוכחים אותם, וממשיכים לפעול ולהתפלל להשבתם במהרה".

אלו מקבלי העיטור:

• פרופ' אבי עורי

• השופט בדימוס ג'ורג' קרא

• גלילה רון פדר עמית

• פרופ' דינה פורת

• ד"ר יוסי ורדי

• שייח׳ מואפק טריף

• מוטי מלכא

• ד"ר מרים אדלסון

• מתיאס דופפנר

׳עיטור הנשיא׳ מוענק על ידי נשיא המדינה לאלה "שבזכות כישוריהם, שירותם או בכל דרך אחרת, תרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות". העיטור הינו פרי יוזמת הנשיא התשיעי של ישראל, שמעון פרס ז"ל, והוענק לראשונה בשנת 2012. עם כניסתו לתפקיד, מינה הנשיא ועדה מייעצת, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור יורם דנציגר, במטרה שתמליץ מעת לעת על מועמדים ראויים לקבלת העיטור. מאז, העניק הנשיא את העיטור לדמויות בולטות בארץ ובעולם בתחומים שונים, בהם ראשי מדינות, דמויות מפתח חברתיות ממגזרים שונים, ומנהיגים יהודיים בארץ ובעולם.