נתוני הרייטינג של אמש (ראשון) מציגים פערים משמעותיים בין ערוצי הטלוויזיה, הן בחדשות והן בתוכניות הפריים-טיים. הפער הגדול ביותר נרשם במהדורות החדשות המרכזיות, אך גם בתוכניות הלילה ובתוכניות הדגל של הערוצים המובילים.
חדשות: 12 מנצחים, 14 מתרחקים
מהדורת חדשות 12 ממשיכה לשמור על מקומה בפסגה עם נתון מרשים של 13.5%. במקום השני, חדשות 13 רשמו 5.4%, ואילו חדשות כאן 11 סיימו עם 4.8%. חדשות 14 רשמו 2% בלבד, ואילו חדשות i24News סיימו עם 1.1%.
פריים-טיים: 'האח הגדול' בראש הטבלה
בקרב תוכניות הפריים-טיים, 'האח הגדול' של רשת 13 מוביל את הטבלה עם נתון גבוה של 18.6%, תוך שהוא מנצח את 'מאסטר שף' של קשת 12 שרשמה 12.7%.
אחריהן בטבלה, 'הפטריוטים' מערוץ 14 רשמה נתון של 7%, ואילו 'פגישה עם רוני קובן' מכאן 11 סיימה עם 3.4%.
תוכניות לילה: היתרון נשמר
גם בתוכניות הלילה נרשם יתרון משמעותי לתוכניות המובילות. בראש הטבלה, 'אח לילה' של רשת 13 עם 9.4%. אחריה, 'אברי ושרקי' מקשת 12 עם 5.7%, ואילו 'חדשות הלילה' בערוץ 14 רשמה 3.6%. 'סיפורים מהכורסה' בכאן 11 סיימה עם 2.1%.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
מה עם קצת פרופורציה?? נתונים של יום אחד בלבד מהווים "קריסה"???
מה עם קצת פרופורציה?? נתונים של יום אחד בלבד מהווים "קריסה"??10:20 31.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש
אין על מה לחשוב אם המישחק של אתמול10:30 31.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איילה גל
ערוץ 14 זה כמו תקליט שרוט שחוזר על עצמו בכל רגע שאת עוברת אליו ; גם הצעקות ו"העליהום" מאבד את כוח המשיכה שלו.11:22 31.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
תעשו את הסקר ביום שישי בערב ושב הקריסה תהיה טוטלית 0% צפיה בערוץ 14! השמחה תהיה מלאה.11:19 31.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש
אין על מה לחשוב אם המישחק של אתמול10:30 31.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מה עם קצת פרופורציה?? נתונים של יום אחד בלבד מהווים "קריסה"???
מה עם קצת פרופורציה?? נתונים של יום אחד בלבד מהווים "קריסה"??10:20 31.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר