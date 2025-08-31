נתוני הרייטינג של אמש (ראשון) מציגים פערים משמעותיים בין ערוצי הטלוויזיה, הן בחדשות והן בתוכניות הפריים-טיים. הפער הגדול ביותר נרשם במהדורות החדשות המרכזיות, אך גם בתוכניות הלילה ובתוכניות הדגל של הערוצים המובילים.

חדשות: 12 מנצחים, 14 מתרחקים

מהדורת חדשות 12 ממשיכה לשמור על מקומה בפסגה עם נתון מרשים של 13.5%. במקום השני, חדשות 13 רשמו 5.4%, ואילו חדשות כאן 11 סיימו עם 4.8%. חדשות 14 רשמו 2% בלבד, ואילו חדשות i24News סיימו עם 1.1%.

פריים-טיים: 'האח הגדול' בראש הטבלה

בקרב תוכניות הפריים-טיים, 'האח הגדול' של רשת 13 מוביל את הטבלה עם נתון גבוה של 18.6%, תוך שהוא מנצח את 'מאסטר שף' של קשת 12 שרשמה 12.7%.

אחריהן בטבלה, 'הפטריוטים' מערוץ 14 רשמה נתון של 7%, ואילו 'פגישה עם רוני קובן' מכאן 11 סיימה עם 3.4%.

תוכניות לילה: היתרון נשמר

גם בתוכניות הלילה נרשם יתרון משמעותי לתוכניות המובילות. בראש הטבלה, 'אח לילה' של רשת 13 עם 9.4%. אחריה, 'אברי ושרקי' מקשת 12 עם 5.7%, ואילו 'חדשות הלילה' בערוץ 14 רשמה 3.6%. 'סיפורים מהכורסה' בכאן 11 סיימה עם 2.1%.