נשלמה היערכות המשטרה לאירועי הסליחות ולהגעת המונים בחודש אלול ובחגי תשרי לכותל ולעיר העתיקה. הסדרי תנועה ייחודיים יופעלו באיזור בעיקר בלילה

בתום הכנות ותיאומים שבוצעו בשבועות האחרונים, מחוז ירושלים במשטרת ישראל השלים את היערכותו לחודש הסליחות שהחל בימים האחרונים. בתוך כך, בימים אלה נמשכת השלמת ההיערכות המשטרתית לקראת חגי תשרי תשפ"ו שיחולו לאחריו.

מדוברות המשטרה נמסר כי אלפי שוטרי מחוז ירושלים יפעלו יחד עם לוחמי מג"ב, מתנדבים וכוחות תגבור משטרתיים, במהלך חודש הסליחות וימי החגים. עיקר ההיערכות המבצעית במחוז ירושלים, תתמקד במקומות הומי קהל והמקומות הקדושים כדי לשמור על שלומם, ביטחונם ובטיחותם של המתפללים וכלל תושבי העיר ירושלים והבאים בשעריה.

ההכנות של המשטרה בירושלים, כללו סיורי שטח, תיאומים שונים, ישיבות היערכות ואישורי תכניות עם כלל גופי הביטחון, החירום ועיריית ירושלים, שתכליתן היערכות מיטבית ותכנון מוקפד של הפעילות המבצעית ברחבי העיר.

במסגרת ההיערכות הממושכת, יפרסו כוחות משטרה גדולים ברחבי העיר, בדגש על מקומות הומי קהל, המקומות הקדושים ואתרי הבילוי. כמו כן, יתוגבר מערך הביטחון והאבטחה והפעילות המשטרתית בצירי התנועה וצירי המתפללים, כל זאת במטרה לשמור על שלום הציבור ובטחונו.

כבר במהלך השבוע האחרון, המשטרה פועלת לאבטח מדי ערב את אלפי המתפללים המגיעים לרחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות. המשטרה קוראת לציבור המגיע למעמד הסליחות להישמע להנחיות ולהוראות השוטרים והמאבטחים ולפעול בהתאם, ולהעדיף הגעה בתחבורה הציבורית.

שינויים בהסדרי התנועה במהלך חודש הסליחות:

לאור צפי להגעת קהל רב ועומסי תנועה באזור העיר העתיקה בפרט בעת קיום התפילות, משטרת ישראל תגביר בימים אלה את פעילותה סביב העיר העתיקה וסמטאותיה בצירי תנועת המתפללים ובכותל המערבי.

בימים אלה ככלל, לא תתאפשר כניסת כלי רכב לעיר העתיקה בדגש לכותל. הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור העיר העתיקה במהלך ימים אלה בכלי רכב פרטיים ולהסתייע בתחבורה הציבורית והיסעים מחניוני 'חנה וסע' של הרכבת הקלה ('נחל צופים', הר הרצל, ספרא). כמו כן, ייתכנו שינויים בהסדרי תנועת האוטובוסים באופן נקודתי ובעת עומסי קהל באזור הכותל המערבי.

בשל היערכות זו, יחסמו לתנועה הצירים שבסמוך לעיר העתיקה, בהם: שער יפו- החל מהיום- 31.8 בין השעות 21-02, דרך מעלה השלום, העופל ויצחק קריב.

יחסמו לסירוגין- שלמה המלך, כיכר צה״ל הצנחנים, חטיבת ירושלים, גת שמנים, רוקפלר, סולטן סולימאן, דרך יריחו.

אנו קוראים לציבור לגלות ערנות ולפנות למוקד החירום של המשטרה בטלפון 100 בכל אירוע חריג המצריך טיפול משטרתי. כמו כן, ניתן לפנות כל העת גם למוקד המידע הארצי של משטרת ישראל בטלפון 110 בכדי לקבל מידע מגוון ולהתעדכן בהתאם.

הודעות מפורטות בדבר היערכות המשטרה לקראת ראש השנה, יום כיפור, סוכות וברכת הכהנים, תצאנה בנפרד בסמוך למועדים אלה.

