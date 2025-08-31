ישיבת הממשלה ודיון הקבינט המדיני ביטחוני הועברו למיקום חשאי ומאובטח, זאת בעקבות החיסולים של בכירי ממשלת החות'ים בצנעא והתקיפה שבה ייתכן וחוסל דובר חמאס אבו עוביידה

ברגע האחרון: השרים עודכנו הבוקר (ראשון) כי ישיבת הממשלה ודיון הקבינט המדיני-ביטחוני יעברו היום למיקום חשאי ומאובטח. זאת בעקבות חיסול בכירי ממשלת החות'ים בתקיפה בצנעא ביום חמישי האחרון, וכן אחרי התקיפה בעזה אמש שבה ייתכן וחוסל דובר חמאס אבו עוביידה.

כאמור, כוחות צה"ל תקפו ביום חמישי האחרון ישיבה של בכירי הממשל החות'י בצנעא שבתימן – ואמש החות'ים אישרו כי ראש הממשלה אחמד א-רהאווי חוסל בתקיפה לצד "מספר שרים נוספים". על פי ההערכות של גורמי ביטחון בישראל, רשימת המחוסלים במתקפה כוללת גם את מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. עם זאת, ההערכה היא שהרמטכ"ל החות'י מוחמד אל עומרי וכן שר ההגנה החות'י רק נפגעו, וטרם ברור עם חוסלו – זאת בניגוד להערכות המוקדמות שנשמעו ביום התקיפה עצמה.

עוד באותו נושא החות'ים מאשרים: ראש הממשלה חוסל בתקיפה בצנעא

בנוסף, אתמול דווח כי צה"ל ניסה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, כשנאמר כי 7 בני אדם נהרגו בזירת החיסול בעיר עזה. דובר צה"ל טען כי "לפני זמן קצר, צה"ל ושב"כ בהובלת, פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, תקפו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה שבצפון רצועת עזה. טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

בשלב זה אין אישור רשמי מצד חמאס לכך שאבו עוביידה חוסל. עם זאת, גורם פלסטיני אמר הבוקר לערוץ "אל-ערבייה" הסעודי כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס חוסל בתקיפה שכוונה לדירתו, לצד בני משפחתו.