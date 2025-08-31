"היי, יש פה נחש", צעק אחד התלמידים במהלך הדרכה במרכז הצפרות באילת. המדריך הסתכל, הופתע לגלות שמדובר בלא אחר בנחש הנדיר זעמן היפהפה

אין סוף להפתעות באילת: ביום רביעי האחרון, במסגרת ההדרכה המסכמת של שנת השירות בפארק הצפרות, חוו המשתתפים רגע בלתי נשכח: הופעה נדירה של אחד הנחשים המרהיבים והנדירים בישראל – הזעמן היפהפה, שנחשב לביישן, אוכל חרקים קטנים ולטאות קטנות בסדקים של מצוקים.

נוח קונופוני, בוגר שנת שירות בחברה להגנת הטבע, שהדריך את הקבוצה, מספר שבמהלך הסיור בבריכות הפלמינגו, עצר לפתע אחד הילדים וצעק "יש פה נחש!". "בתחילה, שיערתי כי מדובר באפעה, הנחש הנפוץ באזור, אבל כשהתקרבתי וראיתי את הנחש הצהוב עם הכתמים השחורים הבולטים, התרגשתי להסביר לקבוצה שהם זכו לראות את אחד הזוחלים הנדירים ביותר בארץ, הזעמן היפהפה. מה שהדהים אותי היה שלא היה אף לא אדם אחד שחשש. כולם עמדו מרותקים מול יופיו של הנחש ורצו להתקרב. לצערנו זוחלים רבים אינם זוכים ליחס כזה, אבל המראה המרשים של הזעמן היפהפה הצליח לעורר סקרנות ולהראות לכולם את הצד היפה של עולם הנחשים".

בחברה להגנת הטבע מוסיפים כי הזעמן היפהפה חי בישראל רק בדרום הערבה ובאזור אילת. הוא אינו ארסי, פעיל בעיקר בשעות היום, ונחשב לאחד הזוחלים היפים ביותר בארץ. בשל נדירותו, מידע מדעי עליו מועט, שכן נצפה בארץ מעט מאוד לאורך השנים. "מעבר למראהו הייחודי, המפגש עם הזעמן היפהפה מדגיש את חשיבות שמירת הטבע בישראל. נחשים רבים סובלים מתדמית שלילית הגורמת לפחד, פגיעה ואף הרג, למרות שרוב הנחשים בארץ כלל אינם ארסיים ואינם מסוכנים לאדם. למעשה, לנחשים יש תפקיד אקולוגי חיוני: הם משמשים כמדבירים טבעיים של מכרסמים המזיקים לחקלאות ולבריאות הציבור ותורמים למגוון הביולוגי. לראות ולתעד אותו זו חוויה חד-פעמית", מציין נועם וייס, מנהל מרכז הצפרות אילת וצפר בכיר במרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע.

נוח קונופוני, שסיים השבוע בדיוק את שנת השירות בחברה להגנת הטבע, אומר שהשנה האחרונה הייתה בשבילו הזדמנות לעסוק בשמירת טבע בצורה הכי מעשית שאפשר. "במהלך השנה עסקנו בטיבוע ציפורים, גננות וטיפוח הפארק, עשינו המון הדרכות וסקרי ניטור של מגוון מיני ציפורים. על הדרך זכיתי לגור באילת ולהנות מהטבע המיוחד שיש באזור היוצא דופן הזה. בנוסף הדרכתי בשומרי המפרץ, תנועת נוער אילתית בעלת דגש סביבתי. פארק הצפרות לימד אותי את החשיבות הגדולה שיש בלקרב בין אנשים לטבע בצורה מונגשת ומסבירה", הוא מסכם.