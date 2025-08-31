הרב ליאו די, ששכל בפיגוע נורא לפני כשנה את אשתו לאה ושתי בנותיו מאיה ורינה ז"ל, נישא היום (ראשון) מחדש. לרגל שמחת הנישואין, ביקש הרב די לפתוח את היום בהר הבית, במקום הקדוש ביותר לעם ישראל.
במהלך ביקורו בהר, הוא הניח תפילין כאות שמחה והודיה. פעולה זו, האסורה על פי התקנות במקום, הובילה לעיכובו על ידי המשטרה. הרב די נלקח לשימוע, ובסיומו הוחלט להרחיקו מההר למשך שבוע, עם אפשרות להאריך את ההרחקה לשישה חודשים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
אשת הרב, לאה ז"ל, ושתי בנותיו, מאיה ורינה ז"ל, נרצחו בפיגוע ירי אכזרי בבקעת הירדן בחול המועד פסח, לפני כשנה. האירוע הטראגי זעזע את המדינה כולה, אך מאז הרב די ובנותיו שנותרו, קרן וטלי, הפכו לסמל של גבורה ואמונה.
במהלך השנה האחרונה, הרב די הקדיש את חייו להנצחת זכרן, העברת מסרים של אחדות וגאווה יהודית, וקירוב לבבות. כעת, ביום חתונתו מחדש, הוא שולח מסר נוסף של חיים, אמונה ותקווה – גם לנוכח הקשיים והכאב.
עם ישראל
09:20 31.08.2025
