ביום חתונתו: הרב הסרוג עלה להר הבית ונעצר

הטרגדיה והתקומה: הרב ליאו די, שאיבד את אשתו ושתי בנותיו בפיגוע, מתחתן הערב. לציון האירוע המרגש הוא עלה להר הבית, שם עוכב על ידי המשטרה

תגיות: הר הבית, ליאו די, משטרה