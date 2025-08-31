הסופרת הדסה בן ארי חושפת את הרגע שבו הפכה לכותבת, ואת הסיפור מאחורי שיר האהבה שפותח את ספרה החדש. ממש לפני ההדפסה, החליטה לשנות בו מילה אחת בלבד

המשוררת והסופרת הדסה בן ארי, שספרה החדש "מה אתה יודע על געגוע" מעורר סקרנות רבה, שיתפה בפוסט אישי כיצד נכתב שיר האהבה שפותח את הספר, ומתי התחילה לכתוב לראשונה.

"אנשים שואלים אותי מי כתב את שיר האהבה שפותח את הספר 'מה אתה יודע על געגוע'. מה, לא רואים שזאת אני?", כתבה בן ארי. "התחלתי לכתוב שירים בכיתה ב'. השנה הייתה 1995. זה היה במוצאי שבת, רבין נרצח, עליתי לחדר שלי וכתבתי שיר. ומאז, אפשר להגיד שממש מאז, אני אדם כותב".

בהמשך סיפרה כי חזרה שוב ושוב אל שיר הפתיחה של הספר לאורך השנים, והייתה שלמה עם כל מילה, עד לרגע האחרון: "השיר בספר נכתב לפני כמה שנים ומעת לעט חזרתי לקרוא בו. שלמה עם כל מילה. ממש לפני הירידה לדפוס פתאום קלטתי: יש כאן מילה נוראית. ואני חייבת לשנות אותה. ואולי היא מעידה גם על התהליכים שאני עוברת. על מהי אהבה בעיניי. אז שיניתי מילה אחת".

לסיום זרקה רמז לקוראים הסקרנים במיוחד: "מי יכול לזהות אותה? ולמיטיבי לכת: מה הייתה המילה שהייתה לפניה (רמז: לורה דויל)?".