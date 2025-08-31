בנקודה אסטרטגית באיזור בני נעים, מדרום לקרית ארבע, הוקמה בימים האחרונים שכונה חדשה על ידי גרעין מישיבת שבי חברון, בשיתוף המועצה וחברת אמנה

קובעים ריבונות בשטח: גרעין שמבוסס על אברכים מישיבת "שבי חברון" בשיתוף המועצה האזורית קרית ארבע ותנועת אמנה, הקימו בימים האחרונים נקודת התיישבות מדרום לקרית ארבע. השכונה, "אביעד שמה", הוקמה על נקודה אסטרטגית באיזור בני נעים. כך מדווח חנן גרינווד ב"ישראל היום".

על פי הדיווח, אף שמדובר בשכונה של קרית ארבע, בתחומה המוניציפלי, היא נמצאת כמה קילומטרים מדרום לשכונה האחרונה של היישוב – בצמוד לצומת בני נעים. מדובר בצומת קריטית להתיישבות באזור, שממנה ממשיכים לשני הכבישים המרכזיים של הר חברון – לאזור עתניאל ובית חגי, ולאזור מעלה חבר, כרמל ומעון. השכונה החדשה תסייע גם לייצר רצף בין קרית ארבע לבין מעלה חבר, שנחשב ליישוב מבודד יחסית. בנוסף, אומרים ביישוב שיבלום רצף ערבי מחברון, דרך הר חברון, ועד לנגב ולגבול המזרחי.

ראש המועצה ישראל ברמסון: "זוהי אמירה ברורה"

"זהו יום של גאווה ציונית. זוהי עלייה היסטורית שמגשימה חזון בן דורות – חיזוק ההתיישבות, העמקת הריבונות דה-פקטו והצעדת עיר האבות קדימה". אומר ראש מועצת קרית ארבע, ישראל ברמסון. "שכונת אביעד היא הרבה מעבר לשכונה – היא אמירה. אמירה ברורה: יהודה שייכת לעם היהודי וקרית ארבע חברון היא בירת יהודה. קרית ארבע חברון חוזרת להתיישב בגבעות, בעוז ובגאון ובחיבור לשורשים", דברי ברמסון.

צומת בני נעים, וצומת הכבשים הסמוכה לו, יחד עם הכבישים המובילים אליהם, ידעו במהלך השנים לא מעט פיגועים קשים ואירועי טרור. בין היתר נרצחו במקום בני הזוג איימס ובת שבע ניגרי. גם באינתיפדה השניה היו במקום לא מעט פיגועים קשים, כשאחד המפורסמים ביניהם היה הפיגוע בו נפגעו משפחת דיקשטיין הי"ד.