צופית גרנט חוזרת לרגעי הפריצה שלה בתקשורת, וחושפת את הפער בין הדמות הציבורית למציאות האישית, ומחברת את הכל לאותנטיות של בנה דניאל בעולם המוזיקה

השחקנית, היוצרת ואשת התקשורת צופית גרנט, פרסמה פוסט אישי ומרגש שבו חזרה אל הרגע בו פרצה לתודעה הציבורית, וחשפה את הפער בין הדמות החיצונית לבין מי שהייתה באמת. הפוסט הגיע בעקבות התפתחות הקריירה של בנה, המוזיקאי דניאל גרנט, בו היא רואה את אותה אותנטיות שמלווה אותה לאורך הקריירה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צופית גרנט. ארכיון (מתוך אבודים, רשת 13)

"‏לפני 26 שנה פרצתי לתודעה הציבורית עם סדרה מטורפת בשם מילקשייק", כתבה גרנט. "שם התפרעתי, הייתי צבעונית, מצחיקה, אמיצה, חסרת גבולות. ככה לפחות זה נראה מבחוץ. העולם ראה מופרעת, אבל הקרובים אליי תמיד ידעו את הסוד; בפנים הייתי עדינה, ביישנית ואפילו קונסרבטיבית להכאיב".

גרנט המשיכה וסיפרה על הכלי המרכזי שליווה אותה בקריירה: "אחד הכלים הכי חזקים שלי באמנות היה ותמיד יהיה האותנטיות. לא משנה כמה צעקני הקונספט או כמה צבעונית הדמות, תמיד המהות שלי הייתה חשופה על הבמה. גם ב'אבודים' זה ככה".

בהמשך הפוסט התייחסה גרנט למוזיקה של בנה דניאל, אותו היא מרבה לפרגן בפומבי: "זה בדיוק מה שאני רואה היום אצל דניאל שלי. במוזיקה שלו אין פילטרים. הוא כנה, הוא חשוף, הכאב שלו בחוץ, הפחדים שלו בחוץ, והוא לא מתבייש לשים אותם במילים, במנגינה, בדרך. אני כל כך אוהבת אותך ואת המוזיקה שלך".