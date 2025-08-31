גורם פלסטיני אמר לערוץ "אל-ערבייה" הסעודי כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל אמש לצד בני משפחתו בתקיפה שכוונה לדירתו בעזה. בשלב זה אין אישור לחיסולו מצד חמאס

יום אחרי התקיפה הממוקדת ברצועת עזה, גורם פלסטיני אמר הבוקר (ראשון) לערוץ "אל-ערבייה" הסעודי כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל אמש בתקיפה שכוונה לדירתו. לדבריו, כל מי שהיה בדירה נהרג – ביניהם אבו עוביידה ובני משפחתו.

כזכור, אמש דווח כי צה"ל ניסה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, כשנאמר כי 7 בני אדם נהרגו בזירת החיסול בעיר עזה. דובר צה"ל טען כי "לפני זמן קצר, צה"ל ושב"כ בהובלת, פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, תקפו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה שבצפון רצועת עזה". בשלב זה אין אישור רשמי מצד חמאס לכך שאבו עוביידה חוסל.

בצה"ל אמרו כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". עוד נאמר כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".