כלי התקשורת בלבנון דיווחו על גל תקיפות נרחב בדרום המדינה, שכוון נגד מפקדה ומתחם תת קרקעי שחיזבאללה ניסה לשקם

כלי התקשורת בלבנון מדווחים כעת (ראשון) על גל תקיפות נרחב בדרום המדינה, שמכוון לאזור הכפרים עלי טאהר, א-נבטיה, אל-פווקא, א-דבשה וכפר תבנית.

לפי הדיווחים, יעד התקיפה היה מפקדה ומתחם תת קרקעי של חיזבאללה במרחב הבופור, שחיזבאללה ניסה לשקם פעם נוספת. מדובר באתר שהותקף פעמים רבות בחודשים האחרונים, בעקבות המאמצים של חיזבאללה לשקם אותו מחדש מאז תחילת הפסקת האש בצפון.

כזכור, ביום שישי האחרון צה"ל אישר כי כלי טיס של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקף וחיסל את המחבל אחמד נעים מעתוק במרחב סיר אל- ע׳רביה שבדרום לבנון. המחבל שימש כאחראי מטה גדוד של כוח ׳רדואן׳ של חיזבאללה, ובמהלך המלחמה קידם מתווי טרור רבים נגד מדינת ישראל.

"פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה”ל ימשיך לפעול, על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".