ב"ידיעות אחרונות" דווח כי נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקל להקל על תקופת מאסרו של עמי פופר, המרצה מאסר עולם בעקבות פיגוע ירי שבו רצח 7 פלסטינים. ההקלה נשקלת במקרה של עסקת חטופים שבה ישוחררו מחבלים פלסטינים

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוקל להקל על תקופת מאסרו של עמי פופר, המרצה מאסר עולם בגין פיגוע ירי ב-1990 בו נרצחו שבעה פלסטינים. כך דווח הבוקר (ראשון) בעיתון "ידיעות אחרונות".

לפי הדיווח, ההקלה בעונש נשקלת רק במקרה שבו תצא לפועל עסקת חטופים שבה ישוחררו גם מחבלים פלסטינים. פופר אמור להשתחרר בעוד 5 שנים, ובשלב הזה הרצוג עדיין לא קיבל החלטה סופית בנושא.

עוד נאמר כי בחודשים האחרונים מחלקות החנינות, הן בבית הנשיא והן במשרד המשפטים, קיימו עבודת מטה מקיפה שבחנה את בקשותיהם של אסירים ביטחוניים יהודים להקלה בעונשם. הבקשות נומקו בטענה ל"איזון" ביחס לאסירים היהודים מול שחרורי מחבלים פלסטינים שכבר נעשו במסגרת עסקאות קודמות לשחרור חטופים.