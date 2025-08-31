אחרי יותר מ-3 חודשים, בחמאס אישרו לראשונה את חיסולו של מוחמד סינוואר כשפרסמו תמונה של בכירי ארגון הטרור שחוסלו במהלך המלחמה

יותר מ-3 חודשים אחרי התקיפה של צה"ל בעזה, בחמאס אישרו לראשונה הלילה (בין שבת לראשון) את חיסולו של מוחמד סינוואר. בתמונה שפורסמה נראו בכירי ארגון הטרור שחוסלו במהלך המלחמה עם כיתוב "שהידים" – כשמוחמד סינוואר נכלל ביניהם לצד אחיו יחיא סינוואר, איסמעיל הנייה, ומרואן עיסא.

כזכור, החיסול של מוחמד סינוואר התרחש במאי האחרון, כשצה"ל ביצע תקיפה ממוקדת שכוונה לעבר מתחם פיקוד ושליטה תת-קרקעי של חמאס שהוקם מתחת לבית החולים האירופי בחאן יונס. בצה"ל אישרו את חיסולו שבועיים לאחר מכן, אך כאמור זו הפעם הראשונה שבה חמאס עצמו מאשר את החיסול באופן רשמי. עם זאת, בארגון הטרור לא סיפקו פרטים נוספים על מותו מעבר לתמונה שפורסמה.

עוד באותו נושא דיווח: צה"ל ניסה לחסל את דובר חמאס אבו עוביידה 19:40 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הפרסום הנוכחי מגיע יום אחרי שדווח כי צה"ל ניסה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה. לפי הדיווחים הפלסטינים, 7 בני אדם נהרגו בזירת החיסול בעיר עזה. בשלב זה אין אימות לזהות ההרוגים – וכן האם אבו עוביידה אכן חוסל או לא.

בצה"ל אמרו אמש כי "לפני זמן קצר, צה"ל ושב"כ בהובלת, פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, תקפו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה שבצפון רצועת עזה. טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". עוד נאמר כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".