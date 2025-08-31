יותר מ-3 חודשים אחרי התקיפה של צה"ל בעזה, בחמאס אישרו לראשונה הלילה (בין שבת לראשון) את חיסולו של מוחמד סינוואר. בתמונה שפורסמה נראו בכירי ארגון הטרור שחוסלו במהלך המלחמה עם כיתוב "שהידים" – כשמוחמד סינוואר נכלל ביניהם לצד אחיו יחיא סינוואר, איסמעיל הנייה, ומרואן עיסא.
כזכור, החיסול של מוחמד סינוואר התרחש במאי האחרון, כשצה"ל ביצע תקיפה ממוקדת שכוונה לעבר מתחם פיקוד ושליטה תת-קרקעי של חמאס שהוקם מתחת לבית החולים האירופי בחאן יונס. בצה"ל אישרו את חיסולו שבועיים לאחר מכן, אך כאמור זו הפעם הראשונה שבה חמאס עצמו מאשר את החיסול באופן רשמי. עם זאת, בארגון הטרור לא סיפקו פרטים נוספים על מותו מעבר לתמונה שפורסמה.
הפרסום הנוכחי מגיע יום אחרי שדווח כי צה"ל ניסה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה. לפי הדיווחים הפלסטינים, 7 בני אדם נהרגו בזירת החיסול בעיר עזה. בשלב זה אין אימות לזהות ההרוגים – וכן האם אבו עוביידה אכן חוסל או לא.
בצה"ל אמרו אמש כי "לפני זמן קצר, צה"ל ושב"כ בהובלת, פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, תקפו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה שבצפון רצועת עזה. טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". עוד נאמר כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".
אין לישראל אסטרטגיה ואין לה חזון , ממשלה מושחת הפכה את עוות הפנימי של רוב בני האדם, הרצון לנקמה , למדיניות ואידיאלוגיה ... העם שהביא לעולם את הערכים המערבים , את האמונה באל אחד , את "ואהבת לרעך כמוך" יזכר בעולם כמבצע טבח חסר מטרה בעשרות אלפי בני אדם שנבראו בצלם ... זו התדרדרות מוסרית שהנפש לא יכולה להכיל , אות קין שילווה כל יהודי בכל מקום בעולם לשנים רבות ...
נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי ועוד לא...
נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי ועוד לא דברנו על דור שלם שנמחק ... 2000 חללים , 20000 פצועים , 10000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , עשרות צעירים מתאבדים , ומאות אלפי חסרי בית ... נתניהו לא ירגע עד שישרוף את כל מדינה, אחריו אדמה חרוכה, מדבר וציה, ואיי חורבות....המשך 07:53 31.08.2025
