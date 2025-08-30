בשורה טובה לתושבי ירושלים. אחרי יותר משלושה חודשים, החל מיום א' ישוב הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים לפעילות מלאה. חיבור המסילות של הקו הירוק העתידי לקו האדום הקיים הושלמו בהצלחה, לפי לוחות הזמנים

בשורה טובה לתושבי ירושלים. החל ממחר יחזור הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים לפעילות מלאה אחרי שהיה מושבת שלושה חודשים בין התחנה המרכזית לגבעת המבתר.

כעת ישוב הקו לפעול במתכונתו המלאה מנווה יעקב בצפון ועד הדסה עין כרם בדרום. בכך נחתם בהצלחה ובמועד המתוכנן המבצע הנדסי מורכב ביותר וראשון מסוגו בישראל, שהיווה שלב מרכזי בדרך להקמתה של רשת הרכבות הקלות הראשונה במדינה.

במסגרת העבודות האינטנסיביות, שלא הפסיקו גם בימי מבצע ״עם כלביא״, בוצע לראשונה חיבור מסילות, תשתיות ומערכות של הקו הירוק העתידי לקו האדום הקיים. העבודות המורכבות בוצעו ב-6 מוקדים שונים בלב העיר וכללו, בין היתר, פירוק והתקנות של מסילות חדשות לקו הירוק, שחוצות את אלה של הקו האדום, והתקנות מורכבות של מערכות חשמל ובקרה, הוספת מסילה שלישית והקמה של תחנת "אי" בטורים.

בנוסף, יחד עם השלמת המבצעים והחזרת השירות המלא של הקו האדום, מתווספת בשורה חשובה עם השלמת העבודה ופתיחתו של דיפו נווה יעקב שמתוכננת בימים הקרובים. זהו צעד חשוב נוסף שיסייע רבות לגמישות התפעול של הרכבת הקלה, יבטיח זמינות גבוהה יותר של רכבות ויאפשר מתן שירות משופר לציבור הנוסעים.

הקו הירוק – בשנת 2026

החל מיום ג' ה-2.9.2025 שירות קווי השאטלים (500, 501, 502 ו-503) יופסק וקווי דרום מערב ישובו למסלולם המקורי, למעט קו 27 שימשיך לפעול לעת עתה עד התחנה המרכזית.

השלמת עבודות הפיתוח על ציר הקו האדום יימשכו במהלך החודשיים הקרובים, לא בשעת הפעלת הרכבת וללא הפרעה לנסיעות הסדירות. כמו כן, עם סיום המבצעים ולפי התכנון, תחנת הטורים תיוותר סגורה למספר שבועות נוספים לצורך השלמת עבודות התשתית, המערכות והבטיחות כנדרש. מועד פתיחת התחנה יימסר בהמשך.

במקביל, נמשכות העבודות המואצות שיאפשרו את הפעלת הקו הירוק שיהיה קו הרכבת הקלה השני בבירה. הקו הירוק יכלול 40 תחנות חדשות וישתרע על פני כ-20 ק”מ בין שכונת גילה בדרום, דרך קריית הספורט במלחה, קמפוס גבעת רם, קריית הממשלה, התחנה המרכזית ומרכז העיר, ועד לקמפוס הר הצופים בצפון. כבר במהלך שנת 2026 צפוי להיפתח לציבור חלקו הראשון של הקו, שיכלול 2 קווי שירות חדשים מגילה ומלחה אשר יחברו מאות אלפים מתושבי ובאי ירושלים לרשת הרכבות בעיר.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: ״חזרתו של הקו האדום לפעילות מלאה היא בשורה משמעותית לתושבי ירושלים. הצלחנו לעמוד במשימה מורכבת תוך שמירה על לוחות הזמנים, ובכך להחזיר לעשרות אלפי נוסעים את השירות החיוני של הרכבת הקלה. זהו צעד משמעותי בדרך למהפכה תחבורתית אדירה שבסיומה ירושלים תהיה העיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלה מודרנית, נוחה ומקשרת את כל חלקי העיר״.

מנכ"ל צוות תחבורה לירושלים, תמיר כהן: "הבטחנו וקיימנו. השלמת המבצעים לחיבור הקו הירוק לקו האדום ב-6 מוקדים במקביל בלב עיר פועמת בד בבד להפעלת מערך תחבורה ציבורית חלופי חסר תקדים, היא תעודת כבוד לירושלים, לציבור ולשותפים שעמלו לילות כימים גם ב"עם כלביא", לעמוד בלו"ז המאתגר. אנו מודים ומלאי הערכה למעל מיליון תושבי ובאי ירושלים על האמון והעמידות שאיפשרו זאת. נמשיך יחד לעשות היסטוריה ולפתח רשת תחבורה מתקדמת שתביא לשיפור חיי היום יום וצמיחה כלכלית.