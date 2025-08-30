בתקיפה הישראלית בצנעא חוסלו ראש ממשלת החות'ים אחמד א־רהאווי ורוב שרי ממשלתו, כאשר על פי הדיווחים נותרו בחיים רק ארבעה שרים מהממשלה החות'ית

מבצע טיפת מזל. ברשת החדשות אל ערביה מדווחים הערב (מוצ"ש) כי לאחר התקיפה הישראלית בה חוסלו רבים מממשלת החות'ים, נותרו ארבעה שרים בלבד בחיים.

דובר צה"ל אישר הערב את פרטי המבצע, בו תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר ביום חמישי, בהכוונת אגף המודיעין תשתית בה שהו עשרות בכירים של שלטון הטרור החות׳י. עם הבכירים הצבאיים ששהו בכינוס שהותקף, נכח ראש הממשלה החות׳י, אחמד אלרהוי אשר חוסל במסגרת התקיפה, לצד בכירים נוספים בממשלת הטרור החות'ית.

בתשתית שהו בכירים האחראיים על הפעלת הכוח, ההתעצמות הצבאית של שלטון הטרור החות׳י וקידום מתווי טרור נגד ישראל, בנוסף לבכירים חות'ים בתפקידי מפתח אחרים. התקיפה התאפשרה בעקבות ניצול הזדמנות מודיעינית וסגירת מעגל מבצעית מהירה, שהתרחשה בתוך שעות ספורות.

לדברי צה"ל הערכת המצב באשר לתוצאות התקיפה נמשכת, לרבות בדיקת נוכחותם של מפקדים צבאיים בכירים נוספים.

מוקדם יותר התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ לחיסולו של ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי בתקיפה הישראלית בצנעא. בדבריו איים כי התקיפות בתימן יימשכו גם בעתיד.

"שלשום הנחתנו מהלומת מחץ חסרת תקדים על בכירי הבכירים בצמרת הביטחונית-מדינית של ארגון הטרור החות'י בתימן, בפעולה נועזת ומבריקה של צה"ל. רה"מ החות'י ומרבית שריו ובכירים נוספים סוכלו ונפגעו" אמר כ"ץ. "הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות, וכעת מימשנו את האזהרה".

"דין תימן כדין טהרן – וזוהי רק ההתחלה" הוסיף ואיים. "החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים – ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק. נוסיף להוביל מדיניות התקפית בכל הזירות עם מסר חד וברור: 'הקם להורגך השכם להורגו'".

כאמור, החות'ים אישרו הערב כי ראש הממשלה חוסל בתקיפה בצנעא, יחד עם עוד "מספר שרים". על פי ההערכות של גורמי ביטחון בישראל, רשימת המחוסלים במתקפה כוללת גם את מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. עם זאת, ההערכה היא שהרמטכ"ל החות'י מוחמד אל עומרי וכן שר ההגנה החות'י רק נפגעו, וטרם ברור עם חוסלו – זאת בניגוד להערכות המוקדמות שנשמעו ביום התקיפה עצמה.