עברי לידר היה אחד מעשרות האמנים שהגיעו הערב למופע ההצדעה למתי כספי שמתמודד עם מחלה קשה. צפו בו מבצע את השיר "היא חזרה בתשובה"

מופע המחווה למתי כספי נערך הערב (מוצ"ש) באמפי רעננה. כספי שהגיע לבמה על כיסא גלגלים, לא הצליח לעצור את הדמעות מול אלפי הצופים שהגיעו ונעמדו לכבודו כשהם מוחאים לו כפיים.

הזמר עברי לידר עלה לבמה וביצע את "היא חזרה בתשובה" אחד משיריו של מתי כספי

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . עברי לידר במופע לכבודו של מתי כספי (יובל בכר)

עוד באותו נושא בגלל חילול שבת: ההכנסות ממופע ההתרמה לא יועברו למתי כספי 10:34 | חדשות סרוגים 10 0 😀 👏

האומנים שהשתתפו במופע הם אביב גפן, אביתר בנאי ואמיר דדון. בנוסף, אסתר רדא, אריק סיני, ארקדי דוכין וגיא מזיג. אומנים נוספים הם גלי עטרי, גרייניק ואלתרמן, דני רובס וחיים אוליאל. בנוסף, ים גרוניך ושלמה גרוניך, לאה שבת, מוני מושונוב ואבי קושניר. ישתתפו גם מירי מסיקה, נונו, עברי לידר, עדי כהן ורועי בר נתן. יופיעו גם ריקי גל, רמי קלינשטיין, רן דנקר, שלום חנוך, שלומי שבת ושלמה ארצי.

את הערב הנחה רועי בר נתן. מי שבחר לאן ייתרם הכסף הוא מתי כספי, שביקש לתרום אותו למטה משפחות החטופים. מופע התרמה נוסף נערך עבורו, על ידי זמרת הפופ נועה קירל. את הכסף שגייסה קירל, תרמה לבקשתו לעמותת "להושיט יד", המסייעת לילדים חולי סרטן.