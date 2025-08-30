שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לחיסולו של ראש ממשלת החות'ים בצנעא והזהיר כי "החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים – ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הערב (מוצ"ש) לחיסולו של ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי בתקיפה הישראלית בצנעא. בדבריו איים כי התקיפות בתימן יימשכו גם בעתיד.

"שלשום הנחתנו מהלומת מחץ חסרת תקדים על בכירי הבכירים בצמרת הביטחונית-מדינית של ארגון הטרור החות'י בתימן, בפעולה נועזת ומבריקה של צה"ל. רה"מ החות'י ומרבית שריו ובכירים נוספים סוכלו ונפגעו" אמר כ"ץ. "הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות, וכעת מימשנו את האזהרה".

"דין תימן כדין טהרן – וזוהי רק ההתחלה" הוסיף ואיים. "החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים – ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק. נוסיף להוביל מדיניות התקפית בכל הזירות עם מסר חד וברור: 'הקם להורגך השכם להורגו'".

כאמור, החות'ים אישרו הערב כי ראש הממשלה חוסל בתקיפה בצנעא, יחד עם עוד "מספר שרים". על פי ההערכות של גורמי ביטחון בישראל, רשימת המחוסלים במתקפה כוללת גם את מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. עם זאת, ההערכה היא שהרמטכ"ל החות'י מוחמד אל עומרי וכן שר ההגנה החות'י רק נפגעו, וטרם ברור עם חוסלו – זאת בניגוד להערכות המוקדמות שנשמעו ביום התקיפה עצמה.