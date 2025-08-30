ברקע המאבק ההולך ומתפתח בין החרדים ליועצת המשפטית לממשלה על מעצר עריקים בשדה התעופה בדרכם לאומן, בכיר אוקראיני אומר הערב (מוצ"ש) לברק רביד בחדשות 12 כי "בשלב זה, בגלל שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הגעת עולי רגל לאומן השנה".
יו"ר איחוד ברסלב באומן הרב נתן בן נון הגיב לפרסומים: אנחנו ישבנו השבוע עם כלל גורמי הממשל הרלוונטיים בקייב, סיכמנו את כל הסדרי הביטחון מול גופי החירום והתקבלו כל האישורים הנדרשים לקיום הקיבוץ. אנחנו ממשיכים להיערך כרגיל להגעת הרבבות בימי ראש השנה." עוד אמר הרב בן נון: "אנו קוראים לציבור שלא להיבהל ולהמשיך בהכנות לקראת הנסיעה לאומן ללא שינויים".
ביום שישי הורתה היועצת המשפטית לממשלה כי יש לאכוף את החוק נגד משתמטים שטסים לאומן: "לפי הדין, אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה".
במכתב ששיגרה כתבה בהרב-מיארה: "כפי שהמדינה עדכנה בעתירות התלויות ועומדות כיום בבנייץ ליישומה ולאכיפתה של חובת הגיוס באופן שוויוני, שבאחת מהן מרשתכן היא העותרת, התקיימו בחודשים האחרונים סדרה של דיונים בראשות היועצת המשפטית לממשלה – האחרון שבהם ביום 4.8.2025. במסגרת דיונים אלו הוצגה ההיערכות של צה"ל והמשטרה הצבאית, של רשות האוכלוסין ופקידי ביקורת הגבולות לקראת חגי תשרי".
"זאת, על מנת לקיים אכיפה של חובת הגיוס, כלפי חייבי גיוס המפרים את הוראות חוק שירות ביטחון ואשר מבקשים לצאת את גבולות הארץ. נוסף, כפי המדינה הצהירה לאחרונה במענה לצו על-תנאי שהוצא בעתירות אלו, גובשה תכנית להגברת האכיפה בעניינם של משתמטים, לשם הגברת אפקטיביות חובת גיוסם. יישומה של תכנית זו החל מאז חודש יולי 2025. כחלק מהתכנית הוצהר, כי יינקטו צעדי אכיפה במעברי הגבול נגד משתמטים".
"הגם שלא מוכרת לנו כאמור כוונה קונקרטית לשנות מהצהרות המדינה הללו לבגייץ, נבקש להבהיר, ולו לשם השלמת התמונה, כי מתווה שתכליתו היא הימנעות מהפעלת סמכויות אכיפת הדין נגד חבי גיוס, שאינם מתגייסים ואשר מפרים את חובתם לפי חוק שירות ביטחון, בנמל התעופה או במעברי הגבול, הינו מנוגד לדין. הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני."
לדבריה "הדבר אף עומד בסתירה להתחייבות המדינה בתצהיר התשובה בעתירות האמורות. יתרה מכך, לפי הדין, אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק כמתואר ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות אכיפת הדין".
מה אתם חושבים האוקראינים מטומטמים ראו ישראל מוכנה לשלם למולדבה עשר מיליון רק על מעבר יבקשו שמונים מיליון על השהייה21:57 30.08.2025
לא מבין איך בזמן שהצבא ואנשי המילואים על סף קריסה פיזית ונפשית הממשלה הזו עושה ככל יכולתה , כדי לאפשר לזבלה החרדי להמשיך בשגרת יומו , כשהמדינה טובעת בדם של אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים , ועשרות חילים שלא עמד להם כוחם והם התאבדו ... ויש לנו כבר 50 כאלה ...
ממשלה מהגיהנום... נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי...
ממשלה מהגיהנום... נתניהו הרס את המדינה , כל תחום פה הרוס , חינוך , בריאות , סעד , בטחון פנים , יחסים בינלאומיים ומעמד ישראל בעולם , מצבנו הכלכלי ועוד לא דברנו על דור שלם שנמחק ... 2000 חללים , 20000 פצועים , 10000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , עשרות צעירים מתאבדים , ומאות אלפי חסרי בית ... נתניהו לא ירגע עד שישרוף את כל מדינה, אחריו אדמה חרוכה, מדבר וציה, ואיי חורבות....המשך 23:10 30.08.2025
