ברוך דיין האמת. בגיל 93 הלך לעולמו רב תנועת המושבים הרב מנחם הכהן, ששימש כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה במשך ארבע קדנציות.

הרב כהן נולד בירושלים ולמד בישיבת חברון. הוא הוסמך לרבנות על ידי הרב הראשי לישראל הרב הרצוג. במהלך שירותו היה עורך כתב העת של הרבנות הצבאית 'מחניים' ושימש כרב חיל הים. כעוזרו של הרב הצבאי הראשי הרב גורן, הגיע איתו לכותל המערבי ולמערת המכפלה במלחמת ששת הימים.

לאחר שחרורו שימש כרב תנועת המושבים וכרב ההסתדרות. ובשנת 1974 נבחר לכנסת מטעם מפלגת העבודה. הוא כיהן בכנסת עד שנת 1988 ומשנת 1998 אז שימש כרב הראשי ליהדות רומניה.

בתנועת המושבים ספדו לו: "הרב מנחם הכהן היה דמות ייחודית במרחב הכפרי והיווה לסמל ההתיישבות והמושבים על דורותיהם וצורות ההתיישבות השונות. הרב הקדיש את חייו לחיזוק הקשר בין המסורת לחיי היום־יום במושבים. הרב ליווה את התנועה ברגעיה הטובים והקשים, חנך בתי כנסת רבים במושבים וערך לבני ובנות התנועה בר/ת מצווה בכל רחבי הארץ, חיתן רבים מבני המושבים והיה לאיש הרוח והתורה של תנועת המושבים.

הרב הקדיש את חייו לחיבור וחיים משותפים בין דתיים לחילונים, וידע לחבר ממקום של כבוד והערכה את אנשי האדמה והחקלאות החילונים, למסורת ישראל. הרב פעל והוביל ברוח של אחדות, הקשבה ותקווה ותמיד ראה את המחבר, את הערבות ההדדית, את חצי הכוס המלאה. מורשתו ניכרת עד היום בחוסן הקהילתי ובחיבור הערכי של המושבים ברחבי הארץ.

"הרב נתן דוגמא ומופת למסירות ואהבת אדם ואדמה"

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח אמר: ״זהו יום עצוב מאוד לתנועת המושבים, למושבי התנועה ולי באופן אישי. הרב מנחם הכהן הוא אבן יסוד בבניין תנועת המושבים ומכהן כרב התנועה מעל 50 שנה. ליווה את התנועה ברגעיה הטובים והקשים, חנך בתי כנסת רבים במושבים וערך לבני ובנות התנועה בר/ת מצווה בכל רחבי הארץ, חיתן רבים מבני המושבים והיה לאיש הרוח והתורה של תנועת המושבים.

הרב הקדיש את חייו לחיבור וחיים משותפים בין דתיים לחילונים, וידע לחבר ממקום של כבוד והערכה את אנשי האדמה והחקלאות החילונים , למסורת ישראל. היום שהשיח על השותפות בנטל הינו על סדר היום של החברה בישראל, הרב מנחם הכהן תמיד דאג לומר כי אין תורה ללא עבודה והגנה על ארץ ישראל ושהשירות הצבאי הוא זכות ולא נטל ונתן דוגמא ומופת למסירות ואהבת אדם ואדמה.

הרב כמובן כיהן בעוד תפקידים ציבוריים רבים וחשובים בציבוריות הישראלית ולטובת ניצולי השואה. אני כמזכ״ל התנועה מודה על הזכות לעבוד איתו משך שנים רבות ועל הזכות לקבל את ברכתו עם כניסתי לתפקיד. הרב הקפיד להגיע בכל ראש השנה ופסח ולברך את חברי מזכירות התנועה, הרב לא ויתר אף פעם על הברכה אפילו בשנים האחרונות למרות גילו המתקדם והקושי שכרוך בהגעה תמיד הגיע לברך בחדות ובחכמה ותמיד עם הומור וחיוך. כמובן הכל בהתנדבות ואהבת חינם לתנועה ולמושבים.

בשם אנשי תנועת המושבים שתמיד היו קרובים לליבך ואתה לליבם, אני מודה לך על כל שעשית בצניעות , חכמה רבה וענווה עבורנו ולמען דורות רבים במושבי התנועה. הרב מנחם הכהן יהיה בליבנו לעולמי עולמים. יהי זכרו ברוך״.

ההלוויה תתקיים מחר, יום ראשון, ז׳ באלול, ה-31.8.25 בשעה 16:00 בבית הלוויות ׳קהילת ירושלים׳ שבהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המשפחה.