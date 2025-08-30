אגף השיקום במשרד הביטחון מציע מענק לידה מיוחד לאימהות יחידניות המוכרות על ידי האגף. המענק נועד לסייע בהוצאות הלידה הראשוניות ומאפשר קבלת סיוע כספי משמעותי.
מי זכאית למענק?
המענק מיועד לאימהות המוכרות באגף השיקום והעונות על שני תנאים עיקריים:
- הכרה כנכה בעלת דרגת נכות קבועה של 20% ומעלה בזמן הלידה.
- היותה במעמד "יחידנית" (רווקה, גרושה או אלמנה).
מה גובה המענק וכיצד מקבלים אותו?
גובה המענק עומד על 7,068 שקלים, והוא ניתן עבור כל לידה, ללא הגבלה למספר הילדים. חשוב לציין שהמענק ניתן בנוסף לדמי הלידה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי.
כדי לקבל את המענק, יש להגיש בקשה מסודרת בתוך שנה מיום הלידה. יש לצרף לבקשה:
- צילום תעודת זהות שבה מצוין המעמד האישי ופרטי הילדים.
- תעודת לידה, במידה ופרטי הילד החדש עדיין לא עודכנו בתעודת הזהות.
בנוסף, אגף השיקום מציע ייעוץ כלכלי-אישי בחינם, במטרה לסייע בניהול משק הבית וקבלת החלטות כלכליות נכונות.
