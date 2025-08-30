הותר לפרסום כי רס"ל (במיל') אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק נפל בקרב בדרום רצועת עזה, ככל הנראה כתוצאה מירי של כוחות צה"ל. זהו החלל ה-900 במלחמה, מהם 75 בתאונות מבצעיות

תאונה מבצעית נוספת: הותר לפרסום כי רס"ל (במיל') אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק נפל בקרב בדרום רצועת עזה, ככל הנראה כתוצאה מירי של כוחות צה"ל. בצה"ל אמרו כי האירוע מתוחקר.

לובלינר היה לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36. זהו החלל ה-900 של מלחמת "חרבות ברזל" ששמו הותר לפרסום, כשמתוכם 75 חללים נפלו בעקבות תאונות מבצעיות.

כזכור, בשבוע שעבר פורסם כי סגן אורי גרליץ, בן 20 ממיתר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. גרליץ נהרג גם כן בתאונה מבצעית, כשחטיבת כפיר תקפה בחאן יונס – ובמהלך מלכוד בית לקראת פיצוץ, אחד המטענים התפוצץ מסיבה לא ידועה. אורי, שהיה מפקד הכוח, נפצע באורח קשה מאוד ופונה במצב אנוש. מותו נקבע בדרך לבית החולים.