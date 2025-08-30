תאונה מבצעית נוספת: הותר לפרסום כי רס"ל (במיל') אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק נפל בקרב בדרום רצועת עזה, ככל הנראה כתוצאה מירי של כוחות צה"ל. בצה"ל אמרו כי האירוע מתוחקר.
לובלינר היה לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36. זהו החלל ה-900 של מלחמת "חרבות ברזל" ששמו הותר לפרסום, כשמתוכם 75 חללים נפלו בעקבות תאונות מבצעיות.
כזכור, בשבוע שעבר פורסם כי סגן אורי גרליץ, בן 20 ממיתר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. גרליץ נהרג גם כן בתאונה מבצעית, כשחטיבת כפיר תקפה בחאן יונס – ובמהלך מלכוד בית לקראת פיצוץ, אחד המטענים התפוצץ מסיבה לא ידועה. אורי, שהיה מפקד הכוח, נפצע באורח קשה מאוד ופונה במצב אנוש. מותו נקבע בדרך לבית החולים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
טמבל
אלה שונאי ישראל ואדם. שילם את מחיר הטירוף הכהניסטי. מגיע לו.21:19 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טובה
רצה ביבי - קיבל ביבי. ז ב ל של בנאדם.21:19 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מדוע לא סירב?
אנשים, שמרו על עצמם, משפחותיכם ועל המוסריות שלכם. אל תתגייסו למלחמת הג'נוסייד וההרעבה חסרת התוחלת שכל מטרתה שימור שלטון המנעמים של ביבי ו"רעייתי" והטירוף המשיחי של הכהניסטים הפאשיסטים. אל תהיו...
אנשים, שמרו על עצמם, משפחותיכם ועל המוסריות שלכם. אל תתגייסו למלחמת הג'נוסייד וההרעבה חסרת התוחלת שכל מטרתה שימור שלטון המנעמים של ביבי ו"רעייתי" והטירוף המשיחי של הכהניסטים הפאשיסטים. אל תהיו פראיירים, אל תמותו בשבילם.המשך 21:22 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מ.
הפריפריות מ ת י ם על נתניהו.21:21 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מדוע לא סירב?
אנשים, שמרו על עצמם, משפחותיכם ועל המוסריות שלכם. אל תתגייסו למלחמת הג'נוסייד וההרעבה חסרת התוחלת שכל מטרתה שימור שלטון המנעמים של ביבי ו"רעייתי" והטירוף המשיחי של הכהניסטים הפאשיסטים. אל תהיו...
אנשים, שמרו על עצמם, משפחותיכם ועל המוסריות שלכם. אל תתגייסו למלחמת הג'נוסייד וההרעבה חסרת התוחלת שכל מטרתה שימור שלטון המנעמים של ביבי ו"רעייתי" והטירוף המשיחי של הכהניסטים הפאשיסטים. אל תהיו פראיירים, אל תמותו בשבילם.המשך 21:22 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מ.
הפריפריות מ ת י ם על נתניהו.21:21 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טובה
רצה ביבי - קיבל ביבי. ז ב ל של בנאדם.21:19 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טמבל
אלה שונאי ישראל ואדם. שילם את מחיר הטירוף הכהניסטי. מגיע לו.21:19 30.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר