תחקיר ה"ניו יורק טיימס" חושף כיצד הצליחה ישראל לאתר את צמרת המשטר והמדענים באיראן דרך טלפונים של מאבטחים ונהגים – ולפגוע בדיוק גם בפגישות הסודיות ביותר

בכירי המשטר האיראני הקפידו בשנים האחרונות שלא לשאת מכשירי טלפון סלולריים מחשש למעקב מודיעיני ישראלי. אלא שמתברר שהחולייה החלשה לא היו הבכירים עצמם – אלא המאבטחים האישיים שלהם.

תחקיר שפורסם השבוע ב"ניו יורק טיימס", עליו חתום גם רונן ברגמן מ־ynet ו"ידיעות אחרונות", חושף כיצד הצליחה ישראל לחדור למעגלי האבטחה הצפופים ביותר באיראן באמצעות פריצה לטלפונים של שומרי ראש ונהגים. גורמים ישראלים אישרו לרוב הפרטים שפורסמו.

הפגישה בבונקר והתקיפה המדויקת

שלושה ימים לאחר מתקפת הפתע הישראלית בתחילת "מלחמת 12 הימים", התכנסה המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן לישיבת חירום בבונקר בעומק של כ־30 מטרים מתחת להר במערב טהרן. לישיבה הגיע קומץ מצומצם של בכירים – בהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, ראשי מערכת המשפט, מפקדים בכירים בצבא ונציגי משרד המודיעין. כדי לשמור על חשאיות מוחלטת, נקבע המועד והמיקום ברמת סודיות כה גבוהה, שרק המשתתפים עצמם ידעו עליו. איש מהם לא נשא טלפון נייד.

אלא שזמן קצר לאחר תחילת הישיבה, מטוסי קרב ישראליים הטילו שש פצצות מדויקות על פתחי הבונקר – הכניסות והיציאות. אף אחד מהנוכחים בתוך החדר התת־קרקעי לא נהרג, אולם כשהם יצאו לבסוף, הם גילו את גופות שומרי הראש שנשארו על פני הקרקע ולא ירדו איתם למטה. המידע שאפשר את התקיפה, על פי התחקיר, הגיע מטלפונים של המאבטחים עצמם.

עוד באותו נושא ארה"ב מברכת על החזרת הסנקציות נגד איראן 18:05 | אוריאל בארי 0 1 ❤️

"המאבטחים לא נקטו באמצעי זהירות"

הממצא טלטל את מערכת הביטחון האיראנית. "אנחנו יודעים שהבכירים לא נשאו טלפונים, אבל האנשים שסביבם – המאבטחים והנהגים – כן. הם לא נקטו באמצעי זהירות, וככה עקבו אחרי רובם", אמר סאסאן כרימי, לשעבר סגן נשיא לעניינים אסטרטגיים וכיום מרצה באוניברסיטת טהרן.

ב"טיימס" נכתב כי מדובר בחלק ממאמץ רחב של ישראל לחדור למעגלים המאובטחים ביותר של בכירי המשטר, מאמץ שגרם לכך שבמשך שבועות רבים פעלו הבכירים בצללים, בחשש שהמודיעין הישראלי יודע על כל צעד שלהם.

רשימת החיסולים והחשודים בריגול

גורמים בישראל סיפרו לעיתון כי כבר מסוף 2022 עקבו אחרי בכירים ומדעני גרעין, וערכו עבודת מטה להמלצות חיסול. בתחילה נבחנו 400 שמות, שהצטמצמו לכ־100. הרשימה התבססה בין היתר על חומרים מארכיון הגרעין שהמוסד חשף ב־2018. על פי דיווחים באיראן, ישראל התמקדה בפועל ב־13 מדענים מרכזיים.

בתחילת החודש הוציאה איראן להורג מדען בשם רוזבה ואדי, באשמת ריגול לטובת ישראל וסיוע בחיסול של עמיתו. שלושה בכירים איראנים וחבר במשמרות המהפכה אמרו לעיתון כי עשרות גורמים מהצבא, המודיעין והממשלה נעצרו או הושמו במעצר בית בחשד לריגול – חלקם בדרגות בכירות מאוד.

"החדירה הגיעה לרמות הגבוהות ביותר"

מוסטפא האשמי טבא, לשעבר שר וסגן נשיא, הודה בראיון לתקשורת האיראנית: "החדירה הגיעה לרמות הגבוהות ביותר של קבלת ההחלטות שלנו".

ראש משמרות המהפכה החדש, אחמד וחידי – שמונה לאחר שקודמו חוסל – הסביר כי ישראל הסתמכה על שילוב של סוכנים מקומיים וטכנולוגיות מתקדמות: "האויב מקבל את רוב המודיעין שלו מטכנולוגיה, לוויינים ונתונים אלקטרוניים. הם יכולים למצוא אנשים, לקבל מידע, קולות, תמונות ולהתמקד באמצעות לוויינים מדויקים בגורמים מסוימים ולאתר מיקומים".

עוד באותו נושא מכה חסרת תקדים: אירופה מחזירה את הסנקציות נגד איראן 16:12 | יאיר אמר 0 1 ❤️

חפירה בידיים חשופות

התקיפה ב־16 ביוני בבונקר בטהרן המחישה את גודל האיום. לפי עדויות, החדר התמלא עשן ואבק, החשמל נותק והאור כבה. הנשיא פזשכיאן סיפר כי הבחין בחריץ צר בין ההריסות, דרכו חדר מעט חמצן. הוא חפר בידיים חשופות עד שיצר פתח שממנו הצליחו הנוכחים לזחול החוצה בזה אחר זה. פזשכיאן עצמו נפצע קל ברגלו מרסיס, ושר הפנים פונה לבית חולים לאחר שסבל מקשיי נשימה. "נשאר רק פתח אחד, וראינו שנכנס דרכו אוויר ואמרנו לעצמנו – לא נחנק. החיים תלויים בשנייה אחת", תיאר.

"חולשה שהצלחנו לנצל"

גורם ביטחוני ישראלי אמר ל"טיימס": "השימוש בכל כך הרבה שומרי ראש הוא חולשה שכפינו עליהם, והצלחנו לנצל". בעקבות זאת, הורה המנהיג העליון עלי חמינאי להטיל הגבלות מחמירות: איסור על שימוש בטלפונים חכמים, רשתות חברתיות ואפליקציות – לא רק על הבכירים אלא גם על המאבטחים. אלו חויבו להשתמש במכשירי קשר בלבד, אם כי חלקם הפרו את ההוראות. לפי התחקיר, אחד המאבטחים אף הביא עמו טלפון לפגישת מועצת הביטחון הלאומי – והפרצה הזו אפשרה את הפגיעה המדויקת בהר.

"איום קיומי"

חמזה סאפאוי, אנליסט ובנו של יועץ צבאי של חמינאי, סיכם: "העליונות הטכנולוגית של ישראל היא איום קיומי. עלינו לבצע מהפכה באבטחה, לשדרג הנחיות ולקבל החלטות קשות. יש לנו פרצת מודיעין מסוכנת – ואין דבר דחוף יותר מתיקונה".