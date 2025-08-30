גל שמועות על מותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הופץ בסוך השבוע ברשת, אחרי שסגנו ג'יי די ואנס אמר כי הוא מוכן לקבל את תפקיד הנשיא: "אם יש טרגדיה נוראית, אני בטוח שקיבלתי הכשרה טובה לתפקיד"

גל שמועות על מותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הופץ במהלך סוף השבוע ברשת, כשהמונחים "טראמפ מת" ו"איפה טראמפ" הפכו לחיפושים נפוצים ברשת X וברשתות חברתיות אחרות. רק היום (שבת) אחר הצהריים טראמפ שם קץ לשמועות, כשתועד בדרכו למשחק גולף בוושינגטון.

השמועות החלו בעקבות ראיון של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שנשאל האם הוא מוכן לקבל על עצמו את תפקיד הנשיא במידה ומשהו יקרה לטראמפ. "אם יש טרגדיה נוראית, אני בטוח שקיבלתי הכשרה טובה לתפקיד ב-200 הימים האחרונים. ודברים תמיד יכולים לקרות" אמר. עם זאת, ואנס הבהיר כי "טראמפ במצב בריאותי מצוין, יש לו אנרגיה מדהימה והוא עובד ללא הפסקה".

עוד באותו נושא באופן מיידי: הצעד הדרמטי של טראמפ נגד קמלה האריס 16:23 | חדשות סרוגים 4 1 😢

דבריו של ואנס כאמור הובילו לפוסטים רבים שהעלו ספקולציות על כך שטראמפ מת, שרק התחזקו כשהנשיא לא נראה במהלך סוף השבוע. עם זאת, יש לציין כי לא מדובר בתופעה חריגה: טראמפ נוהג להקדיש את סופי השבוע שלו למשחקי גולף, ובדרך כלל ממעט להופיע בציבור בסופי השבוע. בנוסף, סוף השבוע הנוכחי הפך ל"סופ"ש ארוך", מכיוון שארה"ב מציינת יום חג לאומי ביום שני הקרוב.