7 לוחמי צה"ל נפצעו כשנמ"ר עלה על מטען בדרום העיר עזה, כשאחד נפצע באורח בינוני ו-6 במצב קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו

הותר לפרסום כי 7 לוחמי צה"ל נפצעו אתמול (שישי) בקרב בצפון רצועת עזה, בהם אחד באורח בינוני ו-6 הנותרים באורח קל. בצה"ל אמרו כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמשפחותיהם עודכנו.

מחקירה ראשונית עולה כי האירוע התרחש אחרי שנמ"ר עלה על מטען בשכונת זייתון שבדרום העיר עזה. בהמשך דווח כי 5 מהלוחמים שוחררו מבית החולים במהלך הלילה.

כזכור, אמש הותר לפרסום כי לוחמת צה"ל נפצעה באורח קשה מוקדם יותר היום (שישי) במהלך אימון בבסיס צבאי במרכז הארץ. בצה"ל אמרו כי הלוחמת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתה עודכנה.