החות'ים אישרו באופן רשמי כי ראש הממשלה אחמד א-רהאווי חוסל בתקיפה הישראלית בצנעא ביום חמישי האחרון, יחד עם עוד "מספר שרים". על פי ההערכות בישראל, הרמטכ"ל ושר ההגנה שרדו את התקיפה

יומיים אחרי התקיפה הישראלית: החות'ים אישרו הערב (מוצ"ש) כי ראש הממשלה אחמד א-רהאווי חוסל בתקיפה בצנעא, יחד עם עוד "מספר שרים".

על פי ההערכות בישראל, רשימת המחוסלים במתקפה כוללת גם את סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה. עם זאת, ההערכה היא שהרמטכ"ל החות'י מוחמד אל עומרי וכן שר ההגנה החות'י שרדו את המתקפה – זאת בניגוד להערכות המוקדמות שנרשמו ביום התקיפה עצמה.

כזכור, ביום חמישי האחרון כוחות צה"ל תקפו כינוס של בכירי ממשל החות'ים בצנעא שבתימן, זאת בזמן שהם התכנסו כדי לצפות בנאומו של המנהיג, עבד אל-מאלכ אל-חות'י. במסגרת התקיפה מספר פצצות מדויקות וכירורגיות הוטלו על המבנה, שנמצא בתוך מתחם צבאי בשטח שבו מתגוררת רוב ההנהגה החות'ית. את התוצאות ניתן היה לראות בשטח, כאשר פטריות העשן והאש עולות מן המבנה ומן המרחב שנסגר כולו לסיקור ולהגעת אנשים מבחוץ.