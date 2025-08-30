דובר צה"ל אישר כי ישראל תקפה "מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס" במרחב העיר עזה – כשלפי הדיווחים, יעד החיסול היה דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה

ניסיון חיסול דרמטי: דובר צה"ל אישר הערב (מוצ"ש) כי "לפני זמן קצר, צה"ל ושב"כ בהובלת, פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, תקפו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה שבצפון רצועת עזה". על פי הדיווחים, יעד החיסול היה דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה.

לפי הדיווחים הפלסטינים, 7 בני אדם נהרגו בזירת החיסול בעיר עזה. בשלב זה אין אימות לזהות ההרוגים – וכן האם אבו עוביידה אכן חוסל או לא.

לפי הודעת דובר צה"ל, "טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". עוד נאמר כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".