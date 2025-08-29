יעצרו את ההכרה במדינה פלסטינית? ארה"ב בצעד נגד בכירי הרשות

צה"ל מאשר את המבצע הלילי בסוריה: "נעצרו חשודים בקידום טרור"

16:42

לפיד תוקף: האנטישמים משחקים מול שער ריק, הממשלה לא על המגרש