הותר לפרסום כי לוחמת צה"ל נפצעה באורח קשה מוקדם יותר היום (שישי) במהלך אימון בבסיס צבאי במרכז הארץ. בצה"ל אמרו כי הלוחמת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתה עודכנה.