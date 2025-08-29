הותר לפרסום כי לוחמת צה"ל נפצעה באורח קשה מוקדם יותר היום (שישי) במהלך אימון בבסיס צבאי במרכז הארץ. בצה"ל אמרו כי הלוחמת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתה עודכנה.
רפואה שלמה ללוחמת היקרה ואיחולי שפע טוב לה ולמשפחתה ושבת שלום !
בת-ציון
בת-ציון
רפואה שלמה ללוחמת היקרה ואיחולי שפע טוב לה ולמשפחתה ושבת שלום !17:50 29.08.2025
