בצה"ל אישרו כי קיימו סדרה של מבצעים ליליים בדרום סוריה, כאשר הכוחות עצרו חשודים בקידום פעילות טרור ואיתרו אמצעי לחימה

אישור רשמי לפעילות של צה"ל בסוריה: יום אחרי שדווח על מבצע נרחב של ישראל סמוך לדמשק, דובר צה"ל אישר כעת (שישי) כי נערכו מבצעים ליליים בדרום סוריה, בהם הכוחות עצרו חשודים שעסקו בקידום פעולות טרור.

לפי הודעת דובר צה"ל, "במהלך סדרת מבצעי לילה בדרום סוריה, כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 210 ובשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, השלימו ביממות האחרונות מעצרים של מספר חשודים שעסקו בקידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל במדינה. במהלך סריקות שביצעו הכוחות, אותרו אמצעי לחימה במרחבים בהם פעלו".

עוד נמסר כי "כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב ופועלים לסיכול ניסיונות ההתבססות של גורמי הטרור באזור, במטרה להבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל".

כזכור, אמש דווח בתקשורת הסורית על פעילות קרקעית של כוחות צה"ל באזור דמשק, כשנטען כי עשרות חיילים פעלו בבסיס צבאי באזור. לטענת גורמי מודיעין, היה הכרחי לבצע מבצע דחוף כדי לא לאפשר התבססות איראנית באזור מחדש.

בהמשך גורם ביטחוני ישראלי אמר לרשת "אל-חדת" הסעודית כי הכוחות פירקו מתקני ריגול טורקיים שהוצבו בפאתי דמשק כדי לעקוב אחרי ישראל. לטענת הגורם, מכשירי הריגול שפורקו היו בעמדות בסוריה כבר יותר מ-10 שנים. "הנחיתה ליד דמשק הייתה הכרחית לחלוטין לביטחון ישראל. החזרנו ציוד סודי ומסוכן" אמר. "טורקיה מנסה להתקרב אלינו יותר מדי. אמרנו לממשל הסורי: אל תנסו את סבלנותנו ואל תבחנו את גבולות פעולותינו".