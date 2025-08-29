ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שישי) להודעה של טורקיה על ניתוק היחסים עם ישראל, כשבדבריו תקף את הממשלה על גל הצעדים המדיניים נגד ישראל בשבועות האחרונים.
"הקריסה המדינית נמשכת. רק השבוע: ברזיל, בריטניה, עכשיו עוד החרפה מול טורקיה" אמר לפיד. "נכון שיש אנטישמיות, אבל האנטישמים משחקים מול שער ריק. ממשלת ישראל לא על המגרש המדיני".
כאמור, שר החוץ של טורקיה האקן פידאן הודיע היום על ניתוק מוחלט של כלל הקשרים הכלכליים, מסחריים ומדיניים עם ישראל – כשבנוסף, טורקיה לא תאפשר לטיסות ישראליות לעבור בשטחה. הדברים מגיעים ימים ספורים אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על הכרה רשמית ברצח העם הארמני – שנתפס כסוגיה רגישה במיוחד לטורקים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
כרגיל
לפיד צודק בכל מילה למדינה בראשות ביבי הבוגד, אין הסברה !!והיא מפסידה לעזתים בקרב הכי חשוב17:21 29.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלית
מטומטם17:02 29.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תני לי לנחש
בתגובה ל: ישראלית
ביביסטית17:21 29.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כרגיל
לפיד צודק בכל מילה למדינה בראשות ביבי הבוגד, אין הסברה !!והיא מפסידה לעזתים בקרב הכי חשוב17:21 29.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלית
מטומטם17:02 29.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תני לי לנחש
בתגובה ל: ישראלית
ביביסטית17:21 29.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר