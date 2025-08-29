אחרי שטורקיה הודיעה על ניתוק היחסים עם ישראל, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף ואמר כי "הקריסה המדינית נמשכת. נכון שיש אנטישמיות, אבל האנטישמים משחקים מול שער ריק. ממשלת ישראל לא על המגרש המדיני"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שישי) להודעה של טורקיה על ניתוק היחסים עם ישראל, כשבדבריו תקף את הממשלה על גל הצעדים המדיניים נגד ישראל בשבועות האחרונים.

"הקריסה המדינית נמשכת. רק השבוע: ברזיל, בריטניה, עכשיו עוד החרפה מול טורקיה" אמר לפיד. "נכון שיש אנטישמיות, אבל האנטישמים משחקים מול שער ריק. ממשלת ישראל לא על המגרש המדיני".

כאמור, שר החוץ של טורקיה האקן פידאן הודיע היום על ניתוק מוחלט של כלל הקשרים הכלכליים, מסחריים ומדיניים עם ישראל – כשבנוסף, טורקיה לא תאפשר לטיסות ישראליות לעבור בשטחה. הדברים מגיעים ימים ספורים אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על הכרה רשמית ברצח העם הארמני – שנתפס כסוגיה רגישה במיוחד לטורקים.