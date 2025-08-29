טורקיה מנתקת לחלוטין קשרים עם ישראל: סחר, טיסות ושיתופי פעולה מדיניים מושהים לאחר הודעת נתניהו על הכרה ברצח העם הארמני

לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע לאחרונה על הכרה רשמית ברצח העם הארמני על ידי הטורקיים, שר החוץ של טורקיה, האקן פידאן, הודיע על ניתוק מוחלט של כלל הקשרים הכלכליים, מסחריים ומדיניים עם ישראל. בנוסף טורקיה לא תאפשר לטיסות ישראליות לעבור בשטחה.

מדברי שר החוץ הטורקי:

"באסיפה הלאומית הגדולה של טורקיה הודענו על הפסקת הסחר עם ישראל. סגרנו את נמלינו בפני ספינות ישראליות, ולא נאפשר לספינות טורקיות להגיע לנמלים בישראל. אין עוד מדינה שהפסיקה את הסחר שלה עם ישראל. אנו מתנגדים באופן מוחלט לכל תוכנית לגירוש תושבים מעזה. הבעיה האמיתית היא שהסדר שנוסד לאחר מלחמת העולם השנייה פשט את הרגל ואינו מותאם לאתגרים של ימינו. בנוסף, ישראל הראתה דרך פעולותיה בסוריה כי אינה מעוניינת במדינה סורית יציבה ושלמה. לא נאפשר ניצול הקהילות העתיקות והיקרות של סוריה למטרות מעוותות אלה."

ההכרזה על ניתוק הקשרים מגיעה לאחר הכרה הישראלית ברצח העם הארמני, והצפוי הוא שמדובר בנקודת שיא במשבר הדיפלומטי בין שתי המדינות. לאורך השבועות האחרונים דווח על מספר מקרים בהן ספינות ישראליות הופנו החוצה מנמלים טורקיים.

צעד זה עלול לגרור השלכות כלכליות ומסחריות חמורות. מוצרים רבים בישראל מיובאים מטורקיה, כולל סוגי ירקות, רכבים, חומרים תעשייתיים כמו מלט ופלדה.