הותר לפרסום כי עידן שתיוי ז"ל הוא החלל החטוף השני שגופתו חולצה מרצועת עזה והושבה לישראל, לצד אילן וייס ז"ל. שתיוי נחטף ממסיבת הנובה אחרי שניסה להסיע אנשים מזירת הטבח

חלל חטוף נוסף חולץ: הותר לפרסום כי גופתו של עידן שתיוי חולצה מרצועת עזה והושבה לישראל. שתיוי הוא החלל החטוף השני שחולץ במבצע הצבאי, לצד גופתו של אילן וייס ז"ל ששמו הותר לפרסום מוקדם יותר.

עידן שתיוי בן ה-28 נחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר אחרי שהיה בפסטיבל הנובה ברעים. כשהתחילה המתקפה של חמאס, הוא סייע לאנשים שפגש להימלט והסיע אותם צפונה – תוך כדי שהם נתקלים בירי מחבלים. בשלב מסויים, רכבו הותקף על ידי המחבלים – ומספר ימים לאחר מכן אותרו גופותיהם של שני חבריו שעידן ניסה להציל.

בחודשים הראשונים של המלחמה שתיוי הוגדר כנעדר, אך בינואר 2024 דובר צה"ל הודיע למשפחה כי הוא נחטף לרצועת עזה. ב-7 באוקטובר 2024, צה"ל אישר כי שתיוי נרצח ביום הטבח, וגופתו נלקחה לרצועה והוחזקה שמה על ידי חמאס.

מבצע החילוץ המורכב, בוצע על ידי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן וכוחות מיוחדים. המבצע התאפשר הודות למודיעין מדוייק של מפקדת השו״ן באגף המודיעין, אגף המודיעין והשב״כ. לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז״פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו.

כעת נותרו בעזה 48 חטופים, 20 מהם נחשבים חיים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה: "במבצע המיוחד שביצעו צה״ל ושב״כ ברצועת עזה הושבה גופתו של עידן שתיוי ז״ל. לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית הותר הערב לפרסם את דבר השבתו ארצה.

עידן היה סטודנט מוכשר לקיימות וממשל ואדם אמיץ לב: ב-7 באוקטובר 2023 הוא השתתף במסיבת הנובה, וכשהחלה מתקפת המחבלים הוא פעל כדי למלט ולהציל משתתפים רבים במסיבה. תוך כדי פעולתו הוא נרצח וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס לעזה.

יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחת שתיוי.

אני שב ומביע את הערכתי לצה״ל ושב״כ על פעולתם הנחושה והנועזת.

עד כה הושבו ארצה 207 חטופים, 148 מהם בחיים. נמשיך לפעול ללא לאות בדרכים שונות ובנחישות כדי להשיב את כל חטופינו – החיים והחללים כאחד".