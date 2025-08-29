ראש הממשלה חשף כי במבצע צה״ל ושב״כ בעזה מעבר לחילוץ גופתו של אילן וייס ז״ל, אותרה גופתו של חטוף נוסף שזהותו עוברת בחינה פורנזית

לאחר שדובר צה"ל התיר לפרסום כי במבצע מורכב של צה"ל ושב"כ ברצועת עזה, חולצה גופתו של החטוף אילן וייס ז״ל, בן 55 מקיבוץ בארי, אשר נרצח באירועי ה-7 באוקטובר ונחטף על ידי מחבלי חמאס. ראש הממשלה נתניהו חשף כי במבצע אותרה גופת חטוף חלל נוסף, ששמו טרם הותר לפרסום, וכעת נבדקת זהותו במכון הלאומי לרפואה משפטית.

המבצע, שבוצע על ידי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בשיתוף אמ"ן, שב"כ וכוחות מיוחדים, התאפשר בזכות מודיעין מדויק שסיפקה מפקדת החטופים בשילוב אגף המודיעין והשב"כ. לאחר זיהוי גופתו של וייס, נמסרה ההודעה למשפחתו ולקיבוץ בארי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למבצע ואמר:

"במבצע של צה״ל ושב״כ ברצועת עזה, הושבה ארצה גופתו של אילן וייס ז״ל שהוחזקה בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס. במבצע הושבו גם ממצאים של חטוף חלל נוסף, הנמצאים כעת בהליך זיהוי. אילן, גיבור חיל, יצא להגן על קיבוץ בארי וגופתו נחטפה. רעייתו שירי ובתו נגה שוחררו מן השבי בנובמבר. יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני משתתפים בצער המשפחות ומודים ללוחמים על אומץ ליבם. לא ננוח ולא נשקוט עד שכל החטופים – החיים והחללים – יושבו הביתה."

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ שיבח את הלוחמים:

"בשם מערכת הביטחון אני שולח תנחומים עמוקים למשפחת וייס. אילן היה סגן ראש צוות החירום היישובי בבארי וניהל בגבורה את קרב הבלימה שנמנע בו אסון כבד יותר. לא ננוח ולא נשקוט עד שכל החטופים יושבו לישראל. יהי זכרו ברוך."

במערכת הביטחון מדגישים כי המאמצים להחזיר את יתר החטופים – החיים והחללים – נמשכים תוך שילוב מודיעין מדויק ופעולות מבצעיות מתמשכות.