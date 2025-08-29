תיעוד: חוסלה חוליית מחבלים שפעלה קרוב לכוחות הנח"ל בצפון הרצועה. בנוסף, הותקפה עמדת תצפית אשר כוונה לעבר כוחותינו

כוחות צק"ח הנח"ל, בפיקוד אוגדה 99, פועלים במרחב שכונת 'זייתון' ובציר נצרים שבצפון רצועת עזה. במסגרת הפעילות הכוחות פועלים להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים. בין היתר חוסלה חוליית מחבלים שפעלה קרוב לכוחות בצפון הרצועה.

באחת הפעילויות הכוחות זיהו חוליית מחבלים שהסתתרה במבנה צבאי כ-100 מטרים מהם והכווינו כלי טיס של חיל האוויר אשר תקף את המבנה וחיסל את המחבלים. בנוסף, הותקפה עמדת תצפית אשר כוונה לעבר כוחותינו.

"הכרעה מהירה וקטלנית": התכנית של סמוטריץ' לסיום המלחמה בעזה

יו״ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הציג אמש במסיבת עיתונאים את "תכנית הניצחון" של מדינת ישראל מול חמאס, תוך שרטוט תמונת יעד ברורה: חמאס מוכרע צבאית, מנותק כלכלית, מבודד מהאוכלוסייה, שטחי הרצועה מצומצמים ומסופחים לישראל, ונפתחת אפשרות להגירת עזתיים.