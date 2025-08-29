נהג אופנוע נעצר לאחר שנהג בפראות ,ללא רישיון נהיגה, ללא קסדה ועם הרמת גלגל. החשוד תושב שבלי בגיל 18, נעצר והועבר לחקירה בתחנת תבור

האירוע התרחש אמש, במהלך פעילות יזומה של אופנועני החטיבה לבטחון פנים במשמר הגבול בצפון הארץ אשר נועדה להגביר את ביטחון הציבור ולאכוף עבירות מסכנות חיים בכבישים, זיהו הלוחמים מספר רוכב אופנועי שטח שנהג בפראות ללא קסדה תוך שהרים גלגל וסיכן את חייו ואת משתמשי הדרך בסמוך למועצה המקומית דבורייה.

הכוחות חתרו למגע ופתחו במרדף אחר רוכב האופנוע לאחר שזה לא נענה לקריאותיהם לעצור. לאחר מרדף קצר, הרוכב החליק בשטח במהלך מנוסתו, נלכד ונעצר על ידי הלוחמים.

בבדיקתו התברר כי מדובר בחשוד, בגיל 18 תושב שבלי, ללא רישיון נהיגה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת תבור, ואופנוע השטח הוחרם. משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן ממוקד נגד תופעות של נהיגה מסוכנת בכבישים וכל עבירה המסכנת את הציבור.