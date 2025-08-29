גל עזיבות צפוי בלשכת ראש הממשלה נתניהו לפני בחירות 2026, כאשר השר רון דרמר, האיש המרכזי בניהול המשברים הביטחוניים, צפוי לפרוש בתחילת 2026

רון דרמר, אחד השרים החשובים בממשלת נתניהו ואיש הביטחון המרכזי בלשכת ראש הממשלה, מתכנן לפרוש מהתפקיד ב-1 בינואר 2026 בעוד כארבעה חודשים בלבד. דרמר, הוא האיש שמחזיק בידיו את התיקים הביטחוניים הקריטיים מאיראן דרך סוריה ועד עזה והחטופים.

על פי הדיווח של עמית סגל בטורו ב'ישראל היום', במקביל לפרישתו של דרמר מתרחש גל עזיבות נוסף בלשכה. צחי ברוורמן ראש הסגל כבר בדרך ללונדון וצחי הנגבי וראש המטה לביטחון לאומי צפויים גם הם לעזוב בקרוב. על רקע אלו בלשכת ראש הממשלה שוקלים למנות איש ביטחון עם פרופיל ציבורי בולט שיצטרף לתפקיד לפני הבחירות הקרובות.

פרישתו של דרמר נחשבת לאחת המשמעותיות ביותר בעיקר לאור התקופה המורכבת שבה נתניהו נדרש לנהל את המלחמה בעזה ואת המשא ומתן להסכמי שלום. דרמר התחייב להשלים עד מועד עזיבתו את סיום המלחמה והרחבת הסכמי אברהם ואף הבטיח כי עד אפריל 2026 המלחמה כבר תהיה מאחור.

עם זאת קיימת אפשרות שדרמר יאריך את שירותו בלשכה, באם ראש הממשלה נתניהו אכן יבקש ממנו לעשות זאת.