משרד הבריאות קורא לנוסעי טיסת ארקיע מבודפשט שנחתה בנתב"ג לוודא חיסון נגד חצבת. המחלה ממשיכה להתפשט, במיוחד באזורים צפופים

משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת שאובחן לאחר ששב בטיסה מבודפשט לישראל. מדובר בטיסת ארקיע מספר IZ292, שיצאה מבודפשט ביום שני, ה־25 באוגוסט, בשעה 21:50, ונחתה בנמל התעופה בן גוריון לפנות בוקר שלמחרת, ב־26 באוגוסט בשעה 03:00. על פי ממצאי החקירה האפידמיולוגית, החולה היה על אותה טיסה.

במשרד מבקשים מכל מי ששהה על הטיסה לוודא שהוא מחוסן נגד חצבת, בהתאם להמלצות. ניתן לבדוק את סטטוס החיסונים האישי באתר הממשלתי, באמצעות פנקס החיסונים הדיגיטלי.

במקרים של ספק – ניתן לפנות למוקד קול הבריאות במספר 5400* לצורך בירור הצורך בקבלת חיסון.

חצבת – מחלה מדבקת עם סיבוכים מסוכנים

חצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר, שמתבטאת בחום גבוה, תחושת חולשה, נזלת ופריחה. במקרים מסוימים, החצבת עלולה לגרום לסיבוכים חמורים ואף לסכן חיים.

במשרד הבריאות מזכירים כי החיסון ניתן בשתי מנות: בגיל שנה ובכיתה א'.

בשל התפרצות החצבת בתקופה האחרונה, הנחה המשרד להקדים את המנה השנייה באזורי תחלואה גבוהה, ביניהם ירושלים, בית שמש, בני ברק ונוף הגליל.

בנוסף, לתינוקות בגיל חצי שנה עד שנה המתגוררים באזורים אלו – מומלץ לקבל מנת חיסון נוספת כדי לספק הגנה מוקדמת.