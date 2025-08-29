בריטניה הודיעה לממשלת ישראל כי היא אוסרת על משרד הביטחון לשלוח משלחת רשמית לתערוכת הנשק DSEI השנתית בלונדון, בגלל המשך המלחמה בעזה

בריטניה הודיעה לממשלת ישראל כי היא אוסרת על משרד הביטחון לשלוח משלחת רשמית לתערוכת הנשק DSEI השנתית בלונדון, בגלל המשך המלחמה בעזה. חברות ישראליות יורשו להציג ולהשתתף בתערוכה שתיערך בספטמבר. משרד הביטחון הגיב: "מעניק לגיטימציה לטרור "

בימים האחרונים החליטה ממשלת בריטניה, באופן חד צדדי, להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמי ממשל וצבא ישראליים בתערוכת DSEI UK 2025, המתוכננת להתקיים בלונדון בין ה-9 ל-12 בספטמבר.

מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. על כן, משרד הביטחון לא ישתתף בתערוכה ולא יקים בה ביתן לאומי. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש.

החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי איסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם.