בריטניה הודיעה לממשלת ישראל כי היא אוסרת על משרד הביטחון לשלוח משלחת רשמית לתערוכת הנשק DSEI השנתית בלונדון, בגלל המשך המלחמה בעזה. חברות ישראליות יורשו להציג ולהשתתף בתערוכה שתיערך בספטמבר. משרד הביטחון הגיב: "מעניק לגיטימציה לטרור "
בימים האחרונים החליטה ממשלת בריטניה, באופן חד צדדי, להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמי ממשל וצבא ישראליים בתערוכת DSEI UK 2025, המתוכננת להתקיים בלונדון בין ה-9 ל-12 בספטמבר.
מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. על כן, משרד הביטחון לא ישתתף בתערוכה ולא יקים בה ביתן לאומי. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש.
החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי איסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם.
משיח
יש להניח שהמשחיים שלנו ממש מרוצים09:33 29.08.2025
יש להניח שהמשחיים שלנו ממש מרוצים.
.09:32 29.08.2025
צהל ניצח את חמאס מזמן כל המפקדים כל הצחליםים כל המנהיגים כל הגדודים כל הציוד וכל האספקה ועל הדרך השמדה של כמעט כל המבנים ברצועה
הדרג המדיני ממשלת השקרן מושכת את המלחמה משיקולים פוליטיים והופכת את הנתחונות הצבאיים של צהל להפסדים מדיניים פגיעה בישראל ובישראלים והיהודים. ביבי ממשיך ומביא הכרה עולמית ונצחונות מדיניים הולכים וגוברים...
הדרג המדיני ממשלת השקרן מושכת את המלחמה משיקולים פוליטיים והופכת את הנתחונות הצבאיים של צהל להפסדים מדיניים פגיעה בישראל ובישראלים והיהודים. ביבי ממשיך ומביא הכרה עולמית ונצחונות מדיניים הולכים וגוברים יום יום, לחמאס ולעזתים.המשך 09:52 29.08.2025
בתגובה ל: צהל ניצח את חמאס מזמן כל המפקדים כל הצחליםים כל המנהיגים כל הגדודים כל הציוד וכל האספקה ועל הדרך השמדה של כמעט כל המבנים ברצועה
כל המפקדים, כל המחליפים10:19 29.08.2025
