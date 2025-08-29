ביום שני הקרוב יסתיים החופש הגדול שהתחיל עם המלחה נגד איראן. יותר מחודשיים חלפו מאז ויש מי שלא תמיד זוכר את ההנחיות של פיקוד העורף במקרה של אזעקות. בדיוק בשביל זה פיקוד העורף מפרסם סרטון לתלמידים לקראת החזרה לבתי הספר.
"אז רגע לפני שחוזרים, תנו לי לעבור איתכם על כמה נקודות חשובות. כשאנחנו בדרך לבית הספר ומתקבלת התרעה, יש לחפש את המרחב המוגן הקרוב אלינו ביותר. ואם לא מוצאים אחד, שוכבים על הקרקע ומגנים על הראש עם הידיים", נאמר בסרטון.
"הגעתם לכיתה? יופי. אם מתקבלת התרעה בזמן שיעור, יש להיכנס למרחב מוגן בהתאם להנחיות הצוות החינוכי ולשהות בו עשר דקות. לא פחות. וגם כשאתם בהפסקה חשוב לזכור תוך כמה זמן צריך להיכנס למרחב המובן ואיפה הוא נמצא".
