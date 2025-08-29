ישראל תקפה בצנעא שבתימן את ארגון הטרור החות'ים, הלילה דווח בתימן כי בתקיפה חוסל אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים

ישראל תקפה אמש (חמישי) בצנעא שבתימן את ארגון הטרור החות'ים, הלילה דווח בתימן כי בתקיפה חוסל אחמד א-רהווי, ראש ממשלת ארגון הטרור.

אמש כלי התקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן דיווחו על תקיפה ישראלית בבירה צנעא. הדיווחים על התקיפה מגיעים בזמן נאומו של מנהיג החות'ים, עבד אל-מאלכ אל-חות׳י.

עוד באותו נושא לא מה שהכרנו: כך התבצעה התקיפה הישראלית בתימן 22:00 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

לפי הדיווחים ברשת "אל-חדת", התקיפות כוונו נגד מבני מסתור באזור א-סבעין בצנעא שבהם התחבאו בכירים מארגון הטרור– ביניהם בכירי הדרג הצבאי והרמטכ"ל. עוד נטען כי בוצעו לפחות 10 תקיפות שונות, כשפיצוצים עזים נשמעו באזור.

זמן קצר אחרי הדיווחים הזרים, במשרד הביטחון פרסמו תמונה שבה נראה שר הביטחון ישראל כ"ץ, ביחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר והפיקוד הבכיר של צה"ל, משוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בקו האדום ומאשרים את תקיפת צה"ל בתימן. "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן: אחרי מכת החושך באה מכת בכורות" אמר כ"ץ. "מי שירים יד על ישראל – ידו תיגדע".