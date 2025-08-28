מטוס קרב התרסק בעיר ראדום שבפולין במהלך חזרות לקראת מופע אווירי, כשהטייס של חיל האוויר נהרג בהתרסקות. צפו בתיעוד הדרמטי

אירוע דרמטי בפולין: מטוס קרב מסוג F-16 התרסק הערב (חמישי) בעיר ראדום שבמרכז המדינה, במהלך חזרות לקראת מופע אווירי שתוכנן לסוף השבוע הקרוב. דובר הממשלה אישר כי הטייס של חיל האוויר נהרג בהתרסקות, וציין כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התאונה.

A Polish F-16 fighter jet has crashed in Random, Poland while training for the air show….pic.twitter.com/QFLjHTItbS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 28, 2025

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה כי המטוס ביצע תמרונים חדים באוויר – ובשלב מסויים נקלע לגובה נמוך ופגע בקרקע. ככל הנראה, הטייס לא הצליח להפעיל את כיסא המפלט לפני ההתרסקות.

בעקבות האירוע הקשה, הוחלט לבטל את התערוכה האווירית הבינלאומית שבה המופע היה אמור להתקיים. במופע האווירי עמדו להשתתף מעל 150 מטוסים מ-20 מדינות שונות.