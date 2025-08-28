ראש המוסד לשעבר יוסי כהן מפתיע עם 5 מנדטים בתרחיש ריצה עצמאית; בנט מזנק ל־19, סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה – וגנץ ממשיך להיחלש

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12 מציג מפה פוליטית סוערת, עם התחזקות בולטת לנפתלי בנט ונפילה של מפלגות מפתח – ובראשן "הציונות הדתית" של בצלאל סמוטריץ'. הסקר בחן גם תרחיש של ריצה עצמאית לראש המוסד לשעבר יוסי כהן.

על פי הסקר, הליכוד שומר על ההובלה עם 24 מנדטים. נפתלי בנט מפתיע עם 19 מנדטים, ואילו גדי איזנקוט – שמוזכר כאופציה מרכזית במחנה המרכז-שמאל – מקבל 12 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" מקבלת 11 מנדטים, ישראל ביתנו 10, ש"ס 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, עוצמה יהודית 7, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 כל אחת, ומפלגה בראשות יוסי כהן זוכה ל־5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה:

כחול לבן של בני גנץ – 2.6%

בל"ד – 2.5%

הציונות הדתית – 2.3%

מפת הגושים (כאשר יוסי כהן רץ):

מתנגדי נתניהו: 59

גוש נתניהו: 46

חד"ש-תע"ל ורע"ם: 10

יוסי כהן: 5

מהסקר עולה כי ריצה עצמאית של יוסי כהן פוגעת משמעותית בגוש הימין – הוא שואב 4 מנדטים מגוש נתניהו ועוד אחד מנפתלי בנט. המשמעות: הציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה.

בתרחיש בו יוסי כהן לא מתמודד:

אם כהן לא ירוץ אך גדי איזנקוט כן – אין שינוי דרמטי בחלוקת המנדטים, אך מפלגת "הציונות הדתית" מצליחה לעבור את אחוז החסימה, מה שמשנה את תמונת הגושים: