מגישת חדשות 13 חשפה שנפרץ ביתה במהלך הלילה: "לקח את הארנקים, השאיר את התעודות. אולי לא רצה להפריע לתרדמת של המדינה"

מגישת חדשות 13 נטעלי שם טוב חשפה היום (חמישי) ברשת החברתית "X" כי במהלך הלילה פרצו אל ביתה. לדבריה, הפריצה התבצעה בשקט מוחלט ואף אחד מבני הבית לא התעורר.

"פרצו לנו לפנות בוקר לבית. אין מה להתרגש, מתברר שזו העונה. כל בוקר בית נוסף נכנס לסטטיסטיקה העגומה", כתבה שם טוב. לדבריה, הפורץ לקח את הארנקים אך השאיר את התעודות, ככל הנראה במהלך הבריחה.

בציוץ הוסיפה שם טוב עקיצה למצב הביטחוני והאזרחי בישראל: "אולי כדי לא להפריע לתרדמת העמוקה של המדינה".

הציוץ עורר תגובות רבות ברשת, על רקע ריבוי מקרי הפריצות והפשיעה בתקופה האחרונה, והתחושה הציבורית הגוברת של חוסר ביטחון אישי.