איש התקשורת אברי גלעד יוצא בטור נוקב נגד ממשלת ישראל: "אין הסברה, אין הנהגה – והעולם שומע רק את השקר. הנזק שייגרם חמור יותר מ־7 באוקטובר"

איש התקשורת אברי גלעד, תוקף בחריפות את מחדל ההסברה של מדינת ישראל מאז פרוץ המלחמה, ואומר כי מדובר בכישלון עמוק ומסוכן שמעמיד את עתיד המדינה בסכנה.

בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', כתב גלעד: "עלילת הדם הגדולה ביותר מעולם כלפי יהודים ממשיכה להתגלגל בכל אמצעי התקשורת בעולם – ואין לנו תשובה", כתב גלעד, והוסיף: "הנזק שנגרם לנו בתדמית הבינלאומית מאז 8 באוקטובר ישפיע עלינו לדורות קדימה. אני קובע, ואני לא לבד בזה, שהנזק הזה חמור פי כמה מאסון 7 באוקטובר".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ארדן על השבעה באוקטובר (צילום: ללא קרדיט)

גלעד מבקר את העובדה שלמרות גלי ההסתה והשקרים נגד ישראל, אין קול הסברה אפקטיבי שמאזן את התמונה. לדבריו, מדינות שבעבר היו ידידותיות לישראל מפנות לה עורף כי הן שומעות רק צד אחד: "השקר אומר שאנחנו גרועים מהמפלצות הנאציות – ואין תשובה. פה ושם מתראיינים נציגים ישראלים עילגים וטיפשים שמחמירים את הבעיה".

עוד הוסיף כי השר עמיחי שיקלי, האחראי על המאבק באנטישמיות, הציג עמדת ייאוש: "הוא אמר שאין מה לעשות מול מכונת התעמולה המוסלמית – זה כאילו ששר הביטחון יאמר שאין מה לעשות מול צבאות ערב, אז ניכנע".

עוד באותו נושא אברי גלעד חושף: זו הסיבה שתמכתי בגירוש מגוש קטיף 08:18 | חדשות סרוגים 11 0 😀 👏

גלעד מציין כי לא רק שאין מערך הסברה פעיל – למעשה, אין כלל ראש למערך ההסברה כבר למעלה משנה: "למעט כמה ראיונות של ראש הממשלה, שהוא אחד האנשים השנואים בעולם כרגע – אף אחד לא מוכן להקשיב לו".

לדבריו, ניתן עדיין לתקן את המצב. הוא מציע למנות את השגריר לשעבר באיטליה, ד"ר דרור אידר, כראש המערך, ולתקצב מיידית את פעולות ההסברה: "להקציב מיליארד דולר לפעולות הסברה נועזות, מקוריות, חתרניות – ולהתחיל לעבוד כבר".

בסיום דבריו מצהיר גלעד כי מחדל ההסברה רשום כולו על שמו של ראש הממשלה: "את המלחמה אולי אפשר להסביר – את מחדל ההסברה ממש לא".