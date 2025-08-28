מועצת הביטחון של האו"ם אישרה פה אחד את ההצעה לסיום הפעילות של יוניפי"ל בלבנון בסוף שנת 2026. שגריר ישראל באו"ם בירך: "הגיע הזמן לפרק את האשליה – יוניפי"ל איפשר לחיזבאללה להפוך לאיום האזורי החמור ביותר"

מכה נוספת לחיזבאללה: מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה הערב (חמישי) להצבעה על החלטה שקובעת את סיום מנדט יוניפי"ל בדרום לבנון. ההצבעה עברה פה אחד, כאשר כל 15 המדינות החברות הצביעו בעד ההחלטה.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, בירך על אישור ההחלטה. "אחרי כמעט 25 שנה מאז שהורחב המנדט, הגיע הזמן לפרק את האשליה" אמר. "יוניפי"ל נכשל במשימתו ואיפשר לחיזבאללה להפוך לאיום האזורי החמור ביותר".

סער: "ההתפתחויות האחרונות בלבנון – חיוביות"

גם שר החוץ גדעון סער הגיב להחלטה ואמר כי "ישראל מעריכה את עמדתה של ארצות הברית, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו. מעורבותה של ארה"ב בעיצוב סביבה בטחונית טובה יותר עבור מדינות האזור היא מבורכת. ההתפתחויות האחרונות בלבנון הן התפתחויות חיוביות. ישראל תמשיך לוודא שלא תהיה שחיקה בהישגים ושבטחון תושבי הצפון יהיה מובטח".

לפי ההצעה שאושרה, משימת יוניפי״ל תסתיים ב־31 בדצמבר 2026, עם תקופת מעבר בת שנה שתאפשר פריסה הדרגתית של כוחות צבא לבנון בדרום המדינה. ההחלטה היא תוצאה של פשרה בין ארצות הברית, שדרשה סיום מיידי של המנדט, לבין צרפת ומדינות אירופה, שהתנגדו מחשש לוואקום ביטחוני שחיזבאללה עלול לנצל.

כוח יוניפי״ל, שמונה כיום כ־10,000 חיילים, הוקם במקור כדי לפקח על הפסקות אש ולתמוך בצבא לבנון. מאז מלחמת לבנון השנייה ב־2006, הוא פועל במטרה למנוע חיכוכים בין ישראל לחיזבאללה לאורך הגבול.