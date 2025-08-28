תאגיד השידור הציבורי ישדר היום ומחר תוכניות נבחרות בכאן 11 ובאפליקציית כאן BOX, בהשתתפותם של רמי הויברגר ודן מרגלית, שהלכו לעולמם היום

בעקבות פטירתם של השחקן והבמאי רמי הויברגר והעיתונאי הבכיר דן מרגלית, הודיע תאגיד השידור הציבורי כאן כי ישלב בלוח השידורים הקרוב תוכניות עבר בהשתתפותם ולזכרם.

כבר הערב, לאחר שידור חדשות הלילה, תשודר התוכנית החמישייה הקאמרית – אוסף מערכונים מהסדרה הסאטירית המיתולוגית שבה כיכב הויברגר בשנת 1997.

רמי הויברגר בתעמולת העבודה בבחירות 1996

מחר (שישי), לאחר ערב עם שי שטרן, ישודר פרק של הסדרה קופה ראשית, שבו השתתף הויברגר. בהמשך הלילה, בחצות, תשודר התוכנית הקולינרית שום פלפל ושמן זית (2006), שבה התארח אצל השף חיים כהן.

עוד הלילה, בשעה 23:40, ישודר פרק מתוך פגישה עם רוני קובן (2017), שבו סיכם דן מרגלית יותר מחמישה עשורים של עשייה עיתונאית וציבורית.

במקביל לשידורי הטלוויזיה, הוקמו באפליקציית כאן BOX אזורים מיוחדים לזכרם של רמי הויברגר ודן מרגלית, ובהם ריכוז של תוכניות, ריאיונות ומשדרים בהשתתפותם לאורך השנים.