יו״ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הציג היום (חמישי) במסיבת עיתונאים את "תכנית הניצחון" של מדינת ישראל מול חמאס, תוך שרטוט תמונת יעד ברורה: חמאס מוכרע צבאית, מנותק כלכלית, מבודד מהאוכלוסייה, שטחי הרצועה מצומצמים ומסופחים לישראל, ונפתחת אפשרות להגירת עזתיים.
לדברי סמוטריץ׳, "למדינת ישראל אין את הפריווילגיה לסיים את המערכה בעזה ללא ניצחון. יש רק אופציה אחת – הכרעה וניצחון".
התכנית שהציג כוללת אולטימטום לחמאס עם שתי אפשרויות:
תרחיש הכניעה:
השבת כל החטופים החיים והחללים בפעימה אחת
פירוק מלא מנשק ותשתיות טרור
יציאת ראשי חמאס ומחבליו מהרצועה
פתיחת מעבר להגירה מרצון של תושבי עזה
סיפוח הפרימטר הביטחוני ושליטה ישראלית מלאה ברצועה
תרחיש ההכרעה:
אם חמאס יסרב, תצא ישראל למהלך צבאי־מדיני מהיר שיכלול:
הכרעה צבאית: מיטוט המסגרות הצבאיות האחרונות של חמאס, תמרון קרקעי ומצור על העיר עזה ומרכזי הפעולה.
הכרעה אזרחית: שליטה ישראלית בניהול הסיוע, ניתוק חמאס מהאוכלוסייה ומהמשאבים.
הכרעה מדינית: סיפוח הדרגתי של שטחים ברצועה, צמצום שטח האויב וקידום הגירה מרצון לפי עקרונות תכנית טראמפ.
סמוטריץ׳ סיכם:
"מול מי שקוראים לנו להיכנע לחמאס ומול ספקנים, אני קובע חד־משמעית – אפשר לנצח ואפשר לעשות את זה מהר. אנחנו חייבים לסיים את המערכה עד סוף השנה האזרחית".
לדבריו, ההכרעה נחוצה "למען הנופלים, החטופים, תושבי הדרום, ולמען ביטחונה של מדינת ישראל והעולם המערבי כולו".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
ישראל בן שחר
לא לשכוח זה האיש שב 7.10 (כן כן) שנת 2015 אמר בקולו שהחמאס הוא נכס למדינת ישראל, זה האיש שאמר שאם יכנס גרגיר סיוע הוא יתפטר מהממשלה ויפרוש מהקבינט והוא...
לא לשכוח זה האיש שב 7.10 (כן כן) שנת 2015 אמר בקולו שהחמאס הוא נכס למדינת ישראל, זה האיש שאמר שאם יכנס גרגיר סיוע הוא יתפטר מהממשלה ויפרוש מהקבינט והוא זה שכשר אוצר העביר 1.6 מיליארד ש"ח מכספי מדינת ישראל ישירות לנכס שלו בעזה זה בן אדם שמדבר גבוהה גבוהה אבל בסוף תמיד עושה את מה שהכי טוב לו אישית איש פח שפל יהיר ושקרןהמשך 18:46 28.08.2025
יאיר יהודה סלומון
בתגובה ל: ישראל בן שחר
זה האיש שהבטיח לפני הבחירות שהוא יחזיר את הבטחון זה האיש שהבטיח לפני הבחירות שהוא יוריד את יוקר המחיה בגלל שהעלו את המס על שתיה מתוקה זה האיש שהודיע שהרב מיכה הלוי יהיה הרב הראשי לישראל זה האיש שרק מודיע מצהיר מאיים ובסוף נשאק צמוד לכיסא כי מי כמוהו יודע שהוא נמצא ברגעיו האחרונים בפוליטיקה19:00 28.08.2025
פינוקיו הציוני
סמוטריץ: "נהרוג כמה ערבושים והכל יסתדר" האיש נמצא (מבחינה מנטלית) בגיל 5.18:41 28.08.2025
