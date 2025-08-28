שר האוצר וחבר הקבינט המדיני־ביטחוני בצלאל סמוטריץ׳ הציג תכנית פעולה מקיפה להכרעת חמאס, הכוללת צעדים צבאיים, אזרחיים ומדיניים – עם יעד ברור: ניצחון ישראלי חד־משמעי בעזה עד סוף השנה

יו״ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הציג היום (חמישי) במסיבת עיתונאים את "תכנית הניצחון" של מדינת ישראל מול חמאס, תוך שרטוט תמונת יעד ברורה: חמאס מוכרע צבאית, מנותק כלכלית, מבודד מהאוכלוסייה, שטחי הרצועה מצומצמים ומסופחים לישראל, ונפתחת אפשרות להגירת עזתיים.

לדברי סמוטריץ׳, "למדינת ישראל אין את הפריווילגיה לסיים את המערכה בעזה ללא ניצחון. יש רק אופציה אחת – הכרעה וניצחון".

התכנית שהציג כוללת אולטימטום לחמאס עם שתי אפשרויות:

תרחיש הכניעה:

השבת כל החטופים החיים והחללים בפעימה אחת

פירוק מלא מנשק ותשתיות טרור

יציאת ראשי חמאס ומחבליו מהרצועה

פתיחת מעבר להגירה מרצון של תושבי עזה

סיפוח הפרימטר הביטחוני ושליטה ישראלית מלאה ברצועה

תרחיש ההכרעה:

אם חמאס יסרב, תצא ישראל למהלך צבאי־מדיני מהיר שיכלול:

הכרעה צבאית: מיטוט המסגרות הצבאיות האחרונות של חמאס, תמרון קרקעי ומצור על העיר עזה ומרכזי הפעולה.

הכרעה אזרחית: שליטה ישראלית בניהול הסיוע, ניתוק חמאס מהאוכלוסייה ומהמשאבים.

הכרעה מדינית: סיפוח הדרגתי של שטחים ברצועה, צמצום שטח האויב וקידום הגירה מרצון לפי עקרונות תכנית טראמפ.

סמוטריץ׳ סיכם:

"מול מי שקוראים לנו להיכנע לחמאס ומול ספקנים, אני קובע חד־משמעית – אפשר לנצח ואפשר לעשות את זה מהר. אנחנו חייבים לסיים את המערכה עד סוף השנה האזרחית".

לדבריו, ההכרעה נחוצה "למען הנופלים, החטופים, תושבי הדרום, ולמען ביטחונה של מדינת ישראל והעולם המערבי כולו".