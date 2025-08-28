מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בירך על החלטת גרמניה, צרפת ובריטניה להחזיר את הסנקציות על איראן, ואמר כי יפעל עם מדינות ה-E3 לקדם את ההליך במהירות – אך במקביל לא פסל חזרה למו"מ ישיר עם טהרן

ארה"ב מברכת: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בירך היום (חמישי) על החלטת גרמניה, צרפת ובריטניה להחזיר את הסנקציות על איראן באמצעות מנגנון ה"סנאפ-בק". בדבריו אישר כי ארה"ב תפעל יחד עם מעצמות ה-E3 וחברות האו"ם כדי להשלים את החזרת הסנקציות בהקדם האפשרי – אך במקביל הדגיש כי ארה"ב עדיין פתוחה למשא ומתן ישיר עם טהרן.

"הבוקר, צרפת, גרמניה ובריטניה החלו בהליך מול מועצת האו"ם כדי להשיב את הסנקציות על איראן. בנות הברית האירופיות ב-E3 הציגו מתווה ברור של 'אי ציות משמעותי' מצד איראן להתחייבויותיה בהסכם הגרעין, ובכך יצרו בסיס חזק לאפשר את החזרת ה'סנאפ-בק'" אמר רוביו. "הם יכלו לעשות זאת בכל שלב מ-2019, אך בחרו לקדם תחילה הסברה ומגעים אינטניביסים – כדי לספק לאיראן דרך דיפלומטית לרדת מאסטרטגיית ההסלמה הגרעינית שלה".

רוביו הבהיר כי "ארה"ב מעריכה את מנהיגותן של בעלות בריתנו ב-E3 במאמץ זה. במהלך השבועות הקרובים, נעבוד איתם ועם חברים אחרים במועצת הביטחון של האו"ם כדי להשלים בהצלחה את החזרת הסנקציות וההגבלות הבינלאומיות על איראן, כפי שהורה הנשיא. במקביל, ארה"ב נותרה זמינה למגעים ישירים מול איראן, כדי לקדם פתרון מתמשך לסוגיית הגרעין האיראנית".

"ה'סנאפ-בק' לא סותר את מוכנותנו לדיפלומטיה – אלא רק מחזק אותה" סיכם השר האמריקני. "אני קורא למנהיגי איראן לנקוט בצעדים המיידיים הדרושים כדי להבטיח שארצם לעולם לא תשיג נשק גרעיני, תלך בדרך השלום – ובכך תקדם שגשוג עבור העם האיראני".