אלי פיניש מתארח הערב ב"ראיון מיוחד": מי נעלב מהחיקוי בארץ נהדרת, איזה חיקוי היה לו הכי קשה, ועד הדייט הסודי עם רותם סלע והזוגיות המקצועית עם מריאנו

הערב, ב"ראיון מיוחד" בחדשות קשת 12 בהנחיית רותם סלע, יתארח הקומיקאי והשחקן אלי פיניש – מהכוכבים הגדולים של עולם הבידור הישראלי. קבוצת מראיינים אוטיסטים תפגוש אותו לשיחה פתוחה ובלתי מתפשרת, על החיים האישיים והמקצועיים.

צפו – הפוליטיקאי שנעלב מהחיקוי של אלי פיניש:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אלי פיניש בראיון מיוחד. (באדיבות קשת 12)

במהלך הראיון נשאל פיניש האם קרה שמישהו נעלב מהחיקויים שלו בארץ נהדרת. הוא סיפר כי השר שלמה קרעי העביר מסר: "יצאתי קצת מכוער". פיניש לא נשאר חייב והשיב: "תשמע נשמה, זה לא שאתה דוגמן של רנואר… גם לאמסלם אנחנו מוסיפים 50 קילו, ולאביב גפן עושים רווח בשיניים שאפשר להכניס בו משאית – אנחנו פשוט מגדילים את הנתונים".

צפו – הדייט הסודי עם רותם סלע:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אלי פיניש בראיון מיוחד. (באדיבות קשת 12)

ברגע נוסטלגי ומפתיע, רותם סלע הזכירה לפיניש את הדייט שלהם מלפני כמעט 25 שנה. פיניש התקשה להיזכר, אך סלע שיחזרה: "השתתפתי בתחרות 'נערת השנה' של מעריב לנוער, ואתה ומריאנו הופעתם שם. החלפנו טלפונים, ואז נפגשנו אחרי הופעה שלך בתיאטרון הצפון על ספסל. זה עבר בשלום, אבל לא המשכנו לעוד דייט". פיניש שאל בהומור אם הדייט עבר בסדר, וסלע השיבה: "נראה לי הבנו שזה לא ממש".

חשיפות נוספות

מעבר לסיפורים הצבעוניים, פיניש נשאל גם על בנות הזוג שיצא איתן לאורך השנים, על הזוגיות המקצועית ארוכת השנים עם מריאנו אידלמן, וגם על החיקוי שהיה לו הכי קשה לבצע.

הראיון המלא עם אלי פיניש ישודר הערב (חמישי) בקשת 12, בתוכנית "ראיון מיוחד" עם רותם סלע.